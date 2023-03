Equipe de France: Griezmann, Giroud... qui pour former le nouveau "conseil des sages" ?

Avec les retraites internationales d’Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane et Karim Benzema, le "conseil des sages" des Bleus va certainement prendre un coup de jeune. Revue d'effectif.

Il suffit de regarder le compteur des sélections des 23 de cette première liste post-Coupe du Monde pour se rendre à l’évidence que cela manque de joueurs cadres. Seulement deux joueurs dépassent les 100 sélections dans ce groupe: Giroud (120) et Griezmann (117), auxquels on peut ajouter le nouveau capitaine, Kylian Mbappé (66).

>> Equipe de France: les infos EN DIRECT

En dehors de Benjamin Pavard (47), Kingsley Coman (46), Adrien Rabiot (35) et Aurélien Tchouaméni (21), tous les autres joueurs convoqués pour ce rassemblement sont en-dessous des 20 sélections. Les gardiens, eux, comptabilisent 10 capes au total pour les trois retenus par Didier Deschamps: Mike Maignan et Alphonse Areola ont en cinq chacun, tandis que Brice Samba n’en compte aucune.

Dans ce contexte, le conseil des "sages" ou des "cadres" va certainement prendre un coup de jeune. Mais pas tout de suite. Car le sélectionneur attend d’en savoir un peu plus sur les possibles retours d’ici juin de Paul Pogba (91 sélections), N’Golo Kanté (53) voire, plus tard, de Presnel Kimpembe (28). Le Parisien, dont la fin de saison a été actée à cause d’une grave blessure au tendon d’Achille, comptait parmi les vice-capitaines. Ousmane Dembélé, dont le retour est aussi attendu en Bleu, est par ailleurs très proche de Kylian Mbappé.

Pour l’instant, le sélectionneur consulte individuellement des joueurs à commencer par le capitaine Mbappé mais aussi Griezmann. Il ne serait pas étonnant également, au regard de son expérience, que Giroud soit consulté quand il est en Bleu. En attendant de jauger l’émergence dans le groupe et la curiosité de savoir l’importance que va prendre en dehors du terrain et surtout dans le vestiaire le nouveau numéro un au poste de gardien, Mike Maignan.

Enfin, un joueur de la nouvelle génération qui évolue dans un grand club européen, le Madrilène Aurélien Tchouaméni pourrait faire partie de ce cercle fermé. Deschamps n’attend pas en revanche Dayot Upamecano dans ce cadre, lui qui s’est affirmé dans le onze français lors de la Coupe du monde : "Qu'il continue de faire ce qu'il a très bien fait. C'est une bonne chose d'avoir passé ce cap-là. De là à ce qu'il devienne un leader expressif, non. Mais il y a différentes formes de leadership, et lui c'est un bon exemple de par ce qu'il fait sur le terrain", a jugé DD au sujet du Munichois.

Enfin, reste à savoir si Adrien Rabiot, qui prend de plus en plus d’importance à la Juventus, pourra ou aura envie d’intégrer ce conseil des sages.