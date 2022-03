Équipe de France: "Je peux y arriver", Mbappé déclare viser le record d'Henry

Kylian Mbappé, au terme d'une semaine agitée avec l'équipe de France, a régalé son monde et dégoûté l'Afrique du Sud par ses accélérations foudroyantes et un doublé qui porte son total à 26 buts en 54 sélections. Après la rencontre, l'attaquant parisien a admis que le record de Thierry Henry était un objectif pour lui.

Kylian Mbappé est pressé. Double buteur lors de la victoire 5-0 de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud, mardi soir à Lille, le champion du monde compte désormais 26 buts internationaux en 54 sélections. Thierry Henry, recordman en la matière (51), ne comptait que huit réalisations au même âge (23 ans).

Alors forcément, après la rencontre, il a été demandé à Mbappé, au micro de TF1, si ce record était un objectif pour lui. "Bien sûr", a-t-il répondu. Avant d'ajouter: "Bien sûr que j'ai toujours voulu être le premier partout, en équipe de France comme en club. Il y a encore un long chemin car, ce qu'a fait Titi, personne ne l'a fait. Je pense que je peux y arriver bien plus vite qu'on ne le croit".

Deschamps: "Je vous avais dit qu'il était radieux"

Interrogé en conférence de presse sur la performance de l'attaquant parisien, Didier Deschamps n'a pas tari d'éloges: "Je vous avais dit qu'il était radieux, c'est la réalité, il avait les jambes en feu car il aurait aimé jouer le premier match. Ensuite, sa capacité à marquer et accélérer le place parmi les joueurs hors normes. Mais il a l'intelligence de s'inscrire dans un collectif sur et en dehors du terrain. Tant mieux que l'équipe de France puisse avoir un joueur comme lui. Il le sait, ce n'est pas Kylian et les autres mais Kylian avec les autres".