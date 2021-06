Équipe de France: le cadeau très drôle de Rami aux Bleus avant l’Euro

En souvenir d’une nuit mémorable en Russie, Adil Rami a décidé d’envoyer un cadeau très spécial aux 26 Bleus qui disputeront l’Euro cette année (11 juin-11 juillet).

C’est une histoire qui a fait causer en 2018. Et d’après Adil Rami, ce petit clin d'œil à l’une des anecdotes phares de la campagne victorieuse en Russie va faire rire, elle aussi, "mais ça va surtout faire parler". Dans l’émission Top of the foot, ce mardi sur RMC, le champion du monde Adil Rami a dévoilé une petite indiscrétion concernant un cadeau qu'il s'apprête à offrir aux Bleus qui vont disputer l'Euro (11 juin-11 juillet), "pour envoyer des bonnes ondes et les remercier".

Un clin d'œil à l'incident "Ghostbusters"

"C’est un petit clin d'œil, ils vont recevoir ça dans quelques jours. Bon, ça va faire rire, mais ça va surtout faire parler", a-t-il souri. Puis sous la pression du plateau de l'émission, le défenseur a fini par lâcher le morceau: "Je leur ai offert 26 petits extincteurs personnalisés, chacun le sien. J’avais vraiment à coeur de leur faire ce cadeau." Le fameux extincteur avait animé la nuit des Bleus après leur victoire contre l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018.

A Istra, l’incident "Ghostbusters" de l’extincteur, ayant provoqué l’évacuation de l’hôtel en pleine nuit, aurait pu être lourd de conséquences pour le néo-champion du monde. Adil Rami avait même avoué avoir eu peur d’être viré des Bleus. Arrivé au contact du groupe, Didier Deschamps avait tourné les talons et fait demi-tour, après avoir souhaité une bonne nuit à ses joueurs. Adil Rami était persuadé que sa dernière heure en équipe de France était venue. Mais le lendemain, Deschamps l'accueillera au petit déjeuner avec un: "Oh le pompier, ça va ?". L'épisode est resté pour les joueurs un très beau et bon moment de cette Coupe du monde en Russie.