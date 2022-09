Équipe de France: la convention entre les Bleus et la FFF concernant le sponsoring reste inchangée

Selon les informations de L'Équipe, la FFF n'envisage pas de renégocier le contrat qui la lie aux internationaux pour le sponsoring avant la Coupe du monde, comme l'aurait voulu Kylian Mbappé et son entourage.

"Le football, il a changé", avait expliqué Kylian Mbappé sur le sujet épineux des droits à l'image en mai dernier. Mais pas complètement pourrait ajouter la FFF qui n'envisage pas d'ouvrir cette boite de pandopre à quelques semaines de la Coupe du monde, malgré les demandes pressantes de la star des Bleus.

L'équipe de France entre dans la dernière ligne droite avant la Coupe du monde. Réunis à partir de ce lundi à Clairefontaine, les Bleus vont disputer leur deux derniers matchs en Ligue des nations face à l'Autriche (le 22) et le Danemark (le 25) pour tenter d'éviter la relégation en Ligue B. Deux rencontres qui serviront d'ultime répétition avant le Mondial, qui débute le 22 novembre pour les hommes de Didier Deschamps, opposés à l'Australie.

Mais avant d'entrer de plein pied dans la compétition, les Tricolores vont débuter ce rassemblement par une opération marketing, qui n'est pas sans rappeler le boycott de l'une d'entre elles par Kylian Mbappé en mars dernier. Ce dossier brûlant se rajoute sur la pile des polémiques qui touchent la FFF, sur un fil après les récentes révélations du magazine So Foot.

Le texte ne va pas changer, contrairement à ce qu'aurait souhaité le clan Mbappé

Alors que l'entourage du Parisien souhaitait une modification de la convention liant la FFF aux joueurs de l'équipe de France concernant le sponsoring "tous les quatre ans, pour être en phase avec les évolutions du secteur", il n'en sera rien, rapporte L'Équipe dans son édition de ce lundi. Selon Noël Le Graët, le timing est trop serré pour une éventuelle évolution de la convention.

"Rien ne va changer d'ici la Coupe du monde qui arrive très vite. Je dois a priori rencontrer les joueurs lundi pour échanger avec eux. Après le Mondial, on verra ce qu'il convient de faire. Il y aura de nouveaux joueurs et quelques nouveaux sponsors. Ce sera l'occasion de faire le point", a rappelé le président de la Fédération, qui a aussi fait le point sur les futures dotations reversées aux champions du monde (30% donnés aux joueurs et au staff).

La FIFA a confirmé qu'elles sont en hausse par rapport à 2018. L'instance va redistribuer un total de 440 millions de dollars (439 millions d'euros) aux 32 fédérations engagées dans la compétition, contre 344 millions d'euros lors du Mondial russe. Sur cette somme, 40,2 millions d'euros sont reversés au vainqueur, soit 8 millions de plus qu'il y a quatre ans (32,2 millions d'euros).