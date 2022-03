Equipe de France: la réponse de Wilfrid Mbappé au refus de son fils de participer aux opérations sponsoring

Sur le terrain à Troyes ce mercredi pour une rencontre du Variétés Club de France, Wilfrid Mbappé a été questionné sur l'actualité de son fils Kylian, qui a refusé de participer à la journée des sponsors ce mardi lors du rassemblement de l'équipe de France. Il a botté en touche.

Il était la dernière recrue du Variétés Club de France. Wilfrid Mbappé, le père de l’attaquant du PSG, a joué ce mercredi contre une équipe de légendes de Troyes. Mené 5-0 à la pause, le VCF s'est finalement incliné (5-4) pour une rencontre qui a permis de récolter 12 000 euros pour l’association Solidarité Femmes, qui lutte contre les violences faites aux femmes. Le champion du monde 1998 Robert Pirès s'est notamment distingué en inscrivant un quadruplé.

"Ça ne me concerne pas"

"Je suis venu prendre du plaisir, après le reste, c'est secondaire. J'en ai pris beaucoup. Si je suis invité, je reviendrais, a promis Wilfrid Mbappé après la partie. J'ai déjà joué avant. En face, c'était une très belle équipe. Ils avaient l'habitude de jouer ensemble alors que nous on a contruit une équipe."

Ce mardi, Kylian Mbappé, en plein rassemblement avec l'équipe de France, a refusé de participer à la journée dédiée aux sponsors des Bleus. "Je suis là pour parler du match qu'on a fait aujourd'hui. Le reste, ça ne me concerne pas", a balayé le paternel auprès de RMC Sport.

Son fils proteste contre la gestion collective du droit à l'image chez les Bleus, selon ses représentants pour qui cet incident n'est "en rien une rébellion".

"Au niveau du football, on n'a pas les mêmes qualités avec Kylian. Je me rapproche plus de mon dernier (Ethan)", a simplement commenté Wilfrid, ancien milieu de terrain de l'AS Bondy, qui effectuait sa première avec le Variétés Club de France. Formateur au club de Bondy, Wilfrid Mbappé avait couvé les premières années de la carrière de son fils Kylian.