Equipe de France: Lacazette ne se "fait plus vraiment d’illusions" pour les Bleus

L’avant-centre d’Arsenal, Alexandre Lacazette (30 ans), n’a plus été appelé en équipe de France depuis quatre ans. Plus indiscutable chez les Gunners, l’ex-Lyonnais imagine mal un retour en sélection.

Un doublé et… plus rien. Le 14 novembre 2017, lors d’un match amical face à l’Allemagne à Cologne (2-2), Alexandre Lacazette honorait sa 16e sélection en équipe de France avec deux buts. Quatre années sont passées et l’avant-centre d’Arsenal n’est plus réapparu depuis avec le maillot bleu. "C’est un mystère", sourit-il.

Interrogé ce dimanche dans l’émission Téléfoot, l’ancien buteur de l’OL est revenu sur son histoire compliquée avec la sélection tricolore. "Ça n’a pas matché, c’est la bonne phrase, commente le Gunner de 30 ans. On ne peut pas me reprocher d’avoir été nul en sélection en sachant que le dernier match, c’était ces deux buts."

Il y "pense de moins en moins"

Régulièrement remplaçant avec Arsenal et plus indiscutable dans l’esprit de son coach Mikel Arteta, Alexandre Lacazette (8 matchs, 1 butcette saison), croit de moins en moins à un come-back en équipe de France. Didier Deschamps ne lui faisait déjà pas beaucoup confiance lorsqu’il était titulaire et qu’il empilait les buts alors aujourd’hui...

"On ne ferme pas la porte mais on y pense de moins en moins au bout d’un moment, admet l’intéressé. On travaille de notre côté pour le club et pour ceux qui ont confiance et croient en vous. S’il y a un appel et que je suis convoqué, j’irai parce que ça fait toujours plaisir de jouer pour l’équipe de France mais je ne me fais plus vraiment d’illusions à ce niveau-là", conclut l'attaquant des Gunners.