Equipe de France: le drôle de dimanche du couple Kamara, stoppé par Deschamps sur la route de son voyage de noces

Le milieu d'Aston Villa, Boubacar Kamara, était en route pour son voyage de noces ce dimanche, lorsqu'il a été appelé par le staff des Bleus pour remplacer Adrien Rabiot en équipe de France. "Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer", a commenté sa femme, qui a documenté sur les réseaux sociaux cet imprévu.

On souhaite fortement à Boubacar Kamara d'avoir du temps de jeu avec les Bleus dans quelques jours face à Gibraltar puis face à la Grèce. Pour lui, et aussi pour le bien de son mariage. Alors qu'il a été appelé ce dimanche en équipe de France pour remplacer Adrien Rabiot, le milieu d'Aston Villa (23 ans) se trouvait en effet sur le chemin... de son voyage de noces. Un voyage tombé à l'eau, au profit d'un petit séjour à Clairefontaine.

C'est l'épouse du Marseillais (depuis le 3 juin), l'influenceuse Coralie Porrovecchio, qui a documenté ce retournement de situation en direct, dans une drôle de story Instagram.

"Les aléas de vies de femmes de footeux que vous enviez tellement"

Après une première photo en voiture, un message à ses abonnés ("A votre avis, où allons-nous?") et quelques clichés avec les valises à l'aéroport, le visage de madame Kamara se ferme soudainement. "Je ne sais pas si je dois rigoler ou pleurer", écrit-elle.

Boubacar Kamara et sa femme sur la route des vacances © Intagram/@porrovecchiocoralie

Coralie Porrovecchio, l'épouse de Boubacar Kamara © Instagram/@porrovecchiocoralie

Avant d'en dire plus dans une vidéo: "On était en route pour partir à notre voyage de noces, on devait arriver à Paris ce soir et partir demain matin, explique Coralie Porrovecchio. Sauf qu’il y a eu un petit imprévu parce que Boubacar a été appelé en équipe de France. Donc on a dû débarquer de l’avion, récupérer les valises, et nous voilà de retour à Marseille. Voyage reporté pour la bonne cause, mais voilà quoi..." Et l'influenceuse d'ajouter par écrit avec une note d'ironie: "Les aléas de vies de femmes de footeux que vous enviez tellement..."

Coralie Porrovecchio, épouse de Boubacar Kamara © Instagram/@porrovecchiocoralie

Boubacar Kamara © Instagram/@porrovecchiocoralie

La séquence se termine avec des images du pauvre Kamara trainant deux énormes valises sous un ciel gris. Les vacances attendront.