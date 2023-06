Equipe de France: Rabiot forfait pour les matchs de juin, Kamara le remplace

Touché au mollet droit, Adrien Rabiot a déclaré forfait pour les deux matchs de l’équipe de France contre Gibraltar et la Grèce en qualifications de l’Euro 2024.

L’avenir d'Adrien Rabiot, en fin de contrat avec la Juventus Turin, ne sera pas au centre des préoccupations de Didier Deschamps lors de ce rassemblement international. Le milieu de terrain de la Juventus Turin a déclaré forfait pour les matches du mois de juin, lesquels devaient conclure la saison pour de bon pour les internationaux concernés.

Les examens passés par Adrien Rabiot ont révélé une lésion du mollet droit, obligeant l’ancien joueur du Paris Saint-Germain à renoncer aux deux matches de la fenêtre internationale contre Gibraltar vendredi, au Portugal, et face à la Grèce trois jours plus tard, au Stade de France, comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2024.

Kamara reste sur une mauvaise note

Pour le remplacer l’un de ses joueurs les plus importants, Didier Deschamps a choisi de faire appel à Boubacar Kamara (23 ans). Le milieu de terrain d’Aston Villa est attendu lundi à Clairefontaine. L’ancien joueur de l’OM compte trois sélections en bleu, toutes honorées lors de la précédente fenêtre du mois de juin, en 2022. Entré en fin de match contre la Croatie (1-1), en Ligue des nations, il avait enchaîné deux titularisations contre l'Autriche (1-1) puis de nouveau face à la Croatie (0-1). Consistant à Vienne, il avait été nettement moins inspiré contre les partenaires de Luka Modric et n'avait plus été vu en équipe de France depuis. La blessure de Rabiot lui offre l'occasion de se racheter aux yeux du sélectionneur qu'est Didier Deschamps.