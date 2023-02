Equipe de France: "solidaire" de Renard, Katoto et Diani, le syndicat mondial des joueuses charge la FFF

Après de nombreux soutiens de joueuses internationales, Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, qui se sont mises en retrait de l'équipe de France pour y dénoncer le système, peuvent compter sur la FIFPRO. Le syndicat international des joueurs et joueuses apporte son soutien et demande à la FFF d'agir.

C'est un communiqué bref mais lapidaire. La FIFPRO, syndicat international des joueurs et joueuses, a publié ce samedi un court message de soutien aux trois joueuses françaises Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani ayant mis en pause leurs carrières internationales pour demander des changements en sélection.

"Les joueuses ne devraient pas sacrifier leurs carrières internationales"

La FIFPRO commente d'ailleurs: "La FIFPRO est solidaire. Les joueuses ne devraient pas sacrifier leurs carrières internationales pour demander du changement et des réformes." Un message adressé donc à la FFF, qui semble rappeler à l'institution ses obligations en matières d'écoute des joueuses, pour éviter d'en arriver à de telles situations. Il vaut également pour les autres fédérations comme l'Espagne ou le Canada, aussi en conflit avec leurs joueuses.

Un message fort, qui reprend celui publié dès vendredi par l'UNFP, syndicat français des joueurs et joueuses affilié à la FIFPRO, et qui s'était déjà montré très incisif envers la 3F et son manque de considération du football féminin.

L'UNFP avait emboité le pas

"Comment ne pas saluer ce soir le cri d’alarme extrêmement courageux poussé ce soir par Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou, qui ont décidé de se mettre en retrait de l’équipe de France, dénonçant le décalage entre l’organisation actuelle de cette équipe, leurs attentes et les moyens alloués pour faire face aux exigences actuelles du très haut niveau", écrivait l'UNFP dans un communiqué sur ses réseaux sociaux.

"Ce cri d'alarme doit servir de catalyseur et pousser totues les parties prenantes à enfin prendre en considération les conséquences concrètes de ce retard que nous accumulons au fil des années et dont le paroxysme est dénoncé au plus haut niveau aujourd'hui au sein même de l'équipe de France."

Le syndicat français appelle lui à "entendre" et "respecter" les joueuses, alors que de nombreux efforts visant à la professionnalisation du football féminin en France ne semblent pas être pris en compte par la FFF. "Il devient urgent que toutes les parties prenantes poussent enfin dans le même sens à accélerer sans attendre le processus en marche, ce qui profitera à toutes, y compris aux internationales."