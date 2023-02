Equipe de France: après Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto annoncent leur retrait de la sélection

La crise au sein de l'équipe de France féminine s'intensifie. Après que la capitaine des Bleues Wendie Renard a annoncé sa mise en retrait de la sélection (à quelques mois du Mondial), les attaquantes parisiennes Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto lui ont emboité le pas. Un coup de pression, sans les nommer, à Corinne Diacre et son staff. La situation de la sélectionneure est de plus en plus inconfortable.

Après l’annonce de la capitaine de l’équipe de France Wendie Renard qui a fait l’effet d’une bombe, voilà une nouvelle déflagration chez les Bleues, déclenchée cette fois par les attaquantes du PSG Kadidiatou Diani (27 ans) et Marie-Antoinette Katoto (24 ans), qui annoncent à leur tour leur retrait de la sélection. Et ce, encore une fois, à quelques mois de la prochaine Coupe du monde en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août).

>>> Les dernières infos sur la crise au sein de l'équipe de France féminine

Diani: "Si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore"

Kadidiatou Diani pointe également le management mis en place chez les Bleues et réclame des changements importants: "Suite au communiqué de notre capitaine Wendie Renard et aux vues des récents résultats et du management en équipe de France, je vous annonce suspendre mes obligations internationales afin de me concentrer sur ma carrière en club. Première fan de l'équipe de France, si les changements profonds nécessaires arrivent enfin, je me remettrai au service du maillot tricolore."

De son côté, Marie-Antoinette Katoto évoque la cicatrice de la Coupe du monde 2019, la gestion de sa blessure à l’Euro l’été dernier et cible à son tour le management pratiqué au sein de l’équipe de France: "Les paroles de notre capitaine Wendie m'amènent à mon tour à parler de la situation en équipe de France. Les événements de 2019, la blessure de 2022 puis les récents événements me montrent que je ne suis plus en adéquation avec le management de l'équipe de France et les valeurs transmises. Je prends donc la décision de mettre entre parenthèses ma carrière internationale tant que les changements nécessaires ne seront pas appliqués."