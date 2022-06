Equipe de France: les Bleues écrasent le Cameroun à deux semaines de l'Euro

Pour son premier match de préparation pour l'Euro féminin (6-31 juillet), l'équipe de France s'est facilement imposée ce samedi face au Cameroun à Beauvais (4-0). Corinne Diacre a pu faire une large revue d'effectif avant de recevoir le Vietnam vendredi prochain pour le dernier match amical avant les choses sérieuses.

Les Bleues ont fait preuve de sérieux à Beauvais. Pour son premier match de préparation pour l'Euro 2022, l'équipe de France féminine s'est imposée face au Cameroun sans trembler et en ayant montré de belles choses offensivement (4-0) Lancées par les Lyonnaises Malard et Mbock, les Tricolores ont déroulé en seconde période malgré un large turnover et lancent idéalement leur été, qui les amènera en Angleterre.

Des Bleues sérieuses et appliquées

Au Stade Pierre-Brisson, les Françaises ne tardent pas à prendre les débats face à une équipe camerounaise en pleine préparation pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations. Malgré les absences de Wendie Renard, Kadidiatou Diani ou Pauline Peyraud-Magnin dans le onze, les coéquipières de Charlotte Bilbault multiplient les occasions devant les buts de Bawou, qui réalise plusieurs parades devant Kenza Dali et Delphine Cascarino.

La différence est finalement faite par Melvine Malard, qui profite d'une belle déviation de Clara Matéo, très en vue sur le pré, pour ouvrir le score, avant que sa coéquipière en club, Griedge Mbock, ne fasse le break après une mauvaise sortie de la gardienne camerounaise.

Sarr-Torrent, binôme gagnant

Satisfaite du premier acte de ses joueuses, Corinne Diacre fait tourner au retour des vestiaires, en laissant notamment Marie-Antoinette Katoto sur le banc. Un choix gagnant pour les Bleues, puisqu'Ouleymata Sarr inscrit le troisième but français de la tête après un corner bien frappé par Marion Torrent, également entrée à la pause. Le binôme est encore à l'oeuvre cinq minute plus tard, permettant à la joueuse du Paris FC de s'offrir un doublé, une nouvelle fois de la tête.

En gestion dans la dernière demi-heure, les Françaises terminent pourtant à dix avec l'exclusion de Hawa Cissoko dans le temps additionnel. L'équipe de France va désormais disputer un dernier match amical face au Vietnam vendredi à Orléans (21h10), avant de débuter les choses sérieuses le 10 juillet à Rotherham face à l'Italie, avant d'enchaîner l'Euro face à la Belgique (le 14) puis l'Islande (le 18).