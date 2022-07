Équipe de France: gravement blessée au genou, Katoto va être opérée ce vendredi

Marie-Antoinette Katoto va être opérée ce vendredi à Lyon à la suite de sa grave blessure survenue au genou avec l’équipe de France lors de l'Euro 2022.

Marie-Antoinette Katoto va passer sur le billard ce vendredi. L’attaquante du Paris Saint-Germain, victime d’une rupture du ligament antérieur du genou droit et d’une fissure du ménisque lors de la phase de poule de l’Euro 2022, va se faire opérer à Lyon par le docteur Sonnery Cottet. La durée exacte de son indisponibilité est pour l’instant inconnue.

L'attaquante vedette de l'équipe de France est sortie sur blessure le 14 juillet dernier lors du match de l'Euro féminin contre la Belgique (2-1) après seulement 15 minutes de jeu. Le lendemain, son forfait pour le reste du tournoi avait été annoncé.

Le bel hommage de ses coéquipières contre l'Islande

"Marie-Antoinette Katoto nous manque fort. Je voulais marquer ce soir, et faire une dédicace à Marie, a lancé Melvine Malard après son but contre l’Islande lundi (1-1). Elle est là pour nous, on est là pour elle." Tout de suite après le coup de sifflet final du troisième match des Bleues, les Françaises s’étaient d’ailleurs rassemblées sur le bord de la pelouse devant les photographes et les caméras pour montrer aux objectifs le maillot floqué du numéro 9 de la Parisienne.

La sélection emmenée par Corinne Diacre affronte les Pays-Bas ce samedi (21h) en quart de finale de cet Euro féminin, au New York Stadium de Rotherham. En cas de victoire, elles affronteront l’Allemagne ou l’Autriche dans le dernier carré.