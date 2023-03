Equipe de France: les nouveaux numéros de maillot des Bleus dévoilés

Les numéros de maillot portés par les Bleus pour les deux premiers matchs de l’année, ce vendredi contre les Pays-Bas et lundi face à l'Irlande, sont connus.

Les allers et venues en équipe de France redistribuent forcément les cartes. Et les numéros de maillot. Alors que les Bleus vont disputer leurs deux premiers matchs de l’année, ce vendredi contre les Pays-Bas (20h45) et lundi en Irlande (20h45) dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024, les joueurs sont désormais fixés.

>> Equipe de France: toutes les infos EN DIRECT

Maignan ne prend pas le N°1

Comme on peut le constater sur la boutique en ligne de la Fédération française de football, les nouveaux numéros de maillot ont été attribués aux joueurs. Le N°1 d’Hugo Lloris, laissé vacant avec la retraite internationale du portier, revient à Brice Samba pour ce rassemblement. Mike Maignan, propulsé gardien titulaire par Deschamps, conserve quant à lui du N°16.

Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo, deux joueurs qui connaissent leur première convocation, héritent respectivement du N°18 et du N°17. Pas de changement du côté des cadres, avec le N°9 pour Olivier Giroud, le N°7 pour Antoine Griezmann ou encore le N°10 pour Kylian Mbappé.

Les N° des Français pour ce rassemblement:

1. Samba

2. Pavard

3. Disasi

4. Upamecano

5. Koundé

6. Fofana

7. Griezmann

8. Tchouaméni

9. Giroud

10. Mbappé

11. M. Thuram

12. Kolo Muani

13. Konaté

14. Rabiot

15. Veretout

16. Maignan

17. Todibo

18. K. Thuram

19. Diaby

20. Coman

21. Camavinga

22. T. Hernandez

23. Areola