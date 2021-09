Equipe de France: Anelka pointe la différence entre le Mbappé du PSG et celui des Bleus

Nicolas Anelka, nouveau membre de la Dream Team RMC Sport, était dans l’émission "Rothen s’enflamme" ce mercredi. L’ancien attaquant des Bleus est notamment revenu sur l’échec de l'équipe de France à l'Euro 2021 et les cas Karim Benzema et Kylian Mbappé.

C’était sa grande première. Nicolas Anelka, nouveau membre de la Dream Team RMC Sport, était dans l’émission "Rothen s’enflamme" ce mercredi. A quelques heures du coup d’envoi de France-Bosnie-Herzégovine (20h45) dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022, l’ancien attaquant des Bleus est revenu sur l’échec de l’Euro.

"Un mauvais timing de prendre Karim juste avant l’Euro"

"Le gros problème de l’équipe de France à l’Euro, c’est que les joueurs étaient tellement focalisés sur le fait de faire marquer Karim (Benzema) qu’ils ont eux-mêmes oublié de jouer. Ce n’est pas de la faute de Karim ni des joueurs. Ils voulaient faire ça bien. Mais ils ont oublié de jouer et ça n’a pas marché sur le terrain. Je pense que ça a été un mauvais timing de prendre Karim juste avant l’Euro. Il fallait le prendre six ou huit mois avant pour que les joueurs aient l’habitude de jouer avec lui. Sur les questions des coups francs, des penalties, du capitanat, de qui fait quoi dans l’équipe… On aurait su avant de débuter la compétition et il n’y aurait pas eu de problème", a-t-il expliqué.

Pour rappel, Didier Deschamps avait créé la surprise le 18 mai en convoquant Benzema dans son groupe pour l'Euro, alors que l'avant-centre du Real Madrid était écarté des Bleus depuis sa mise en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Sa dernière sélection remontait alors au 8 octobre 2015.

Au sujet de l'Euro, Anelka a aussi évoqué le cas Mbappé, resté muet durant le tournoi. "Il y avait des situations où il pouvait clairement aller marquer, a-t-il ajouté. Il regardait où était Karim pour le faire marquer. Quand tu connais le Mbappé du PSG qui tue les gardiens… alors qu’il ne l’a pas fait à l’Euro. Mbappé était jeune à la Coupe du monde, il devait prouver, des stars passaient avant lui. A l’Euro, c’est la star de l’équipe. Je pense que Griezmann a accepté ça. (…) Mais il y a toujours des tensions quand tu ne gagnes pas."

Nouvelle recrue de RMC Sport, Nicolas Anelka interviendra cette saison en tant que consultant TV lors des soirées de Ligue des champions et commentera l’actualité footballistique à la radio, sur RMC, dans "Rothen s'enflamme".

