Equipe de France: Macron demande "pardon" à Mbappé pour la blague sur le transfert à l'OM

Venu à la rencontre des joueurs de l'équipe de France ce jeudi à Clairefontaine, le président de la République Emmanuel Macron a plaisanté avec Kylian Mbappé sur la fausse rumeur de transfert lancée dernièrement dans une vidéo avec les YouTubeurs Mcfly et Carlito.

Des mercis, des petites blagues, des rires... Emmanuel Macron est un grand fan de foot, et il est aussi un grand fan de Kylian Mbappé. Une nouvelle preuve ce jeudi lors de la visite du président de la République à Clairefontaine, à la veille du début de l'Euro.

Alors qu'il passait en revue les joueurs de l'équipe de France, le chef de l'Etat s'est arrêté quelques dizaines de secondes auprès de l'attaquant parisien. D'abord pour le remercier d'avoir encouragé la population à se faire vacciner sur les réseaux sociaux, mais pas seulement.

"Ça va, ça passe"

"Bon, et pardon pour le transfert", a ensuite lâché Macron à Mbappé. Une référence directe à la fausse annonce récemment faite dans une vidéo avec les célèbres YouTubeurs Mcfly et Carlito. Invité par les deux compères à se livrer à un concours de vraies et fausses anecdotes, le dirigeant avait prétendu "s'occuper de la carrière" du buteur du PSG, et avoir organisé son transfert... à l'OM.

Joint au téléphone par le président, le champion du monde avait évidemment démenti: "Impossible d'aller à Marseille, ce n'est pas dans notre ADN ça", s'était-il amusé. Quelques semaines plus tard, Mbappé n'en tient visiblement pas rigueur au chef de l'Etat.

"Non, ça va, ça passe", a-t-il souri ce jeudi à Clairefontaine. Et Macron de définitivement désamorcer la bombe: "Vous avez bien défendu les couleurs, donc c'est passé avec tout le monde."