Equipe de France: Macron remercie Mbappé et prend des nouvelles de Benzema

Emmanuel Macron était en visite à Clairefontaine jeudi, pour saluer et encourager les Bleus avant le début de l’Euro. A son arrivée, il a salué tous les joueurs un par un et a eu des mots particuliers pour Kylian Mbappé et Karim Benzema.

Cinq jours avant leur premier match de l’Euro contre l’Allemagne (mardi, 21 heures), les Bleus ont reçu à Clairefontaine la visite d’Emmanuel Macron. Arrivé un peu avant 13 heures, le chef de l’Etat est arrivé avec Brigitte Macron, Noël Le Graët et Gianni Infantino. Le Président a salué les joueurs un par un.

"Merci pour le vaccin"

Il a notamment dit "merci pour le vaccin" à Kylian Mbappé. Deux semaines plus tôt, l’attaquant du PSG avait posté une photo de lui en train de se faire vacciner contre le Covid-19 sur Instagram, pour inciter à la vaccination. Sur le ton de la plaisanterie, il a aussi demandé "pardon pour le transfert" au Parisien. Une allusion à la blague avec les Youtubeurs McFly et Carlito il y a quelques jours à l'Elysée.

Macron rassuré par Benzema

Emmanuel Macron a également pris des nouvelles de Karim Benzema. Le Madrilène est sorti prématurément mardi contre la Bulgarie (41e), touché à la cuisse. Le staff de l’équipe de France a depuis donné des nouvelles rassurantes, expliquant que c’était une béquille et que l’échographie n’avait rien révélé d’alarmant. "Comment ça va Karim ? Ça me fait plaisir." C'est ainsi qu'Emmanuel Macron a salué l'ancien Lyonnais. Il a ensuite pris des nouvelles de sa béquille. "Bon ça va ?Ce n'est pas une blessure sérieuse ?" Rassuré par le buteur du Real, il a déclaré : "C'est vrai ? Rien de méchant ? Top!"

Emmanuel Macron a par ailleurs félicité N’Golo Kanté pour la Ligue des champions, remportée avec Chelsea. "Allez jusqu'au bout, hein!", a aussi lancé le chef de l'Etat en saluant l'attaquant Antoine Griezmann, qui a répondu: "on va essayer, on représente la France".