Equipe de France: Mbappé absent des opérations sponsoring

Ce mardi matin, alors qu’une matinée d’obligations sponsoring et marketing était au programme des joueurs de l’équipe de France, Kylian Mbappé a refusé d'y participer. Explications.

C’est une action qui n’aura pas de conséquences, sur le court terme, sur le sportif en équipe de France. Mais elle est loin d’être anodine. Ce mardi matin, alors qu’une matinée d’obligations sponsoring et marketing était au programme des joueurs de l’equipe de France avec Volkswagen, Uber Eats, Orange, Xbox, Coca-Cola et Konami, Kylian Mbappé a choisi de ne pas y participer.

Un geste fort de la part du champion du monde 2018 qui fait suite à plusieurs mois de négociations infructueuses entre sa famille, son avocate Delphine Verheyden et la Fédération française de football via Florence Hardouin, la directrice générale de l’institution. La dernière rencontre entre les deux parties date de moins d’un mois. De nouvelles discussions doivent avoir lieu dans les prochains jours.

>>> Les dernières infos sur les Bleus

L’attaquant n’accepte pas que son nom soit affiché aux côtés de sponsors auxquels il n’adhère pas

Au travers de ces négociations, Kylian Mbappé souhaite un changement de la convention entre les joueurs de l’équipe de France et la FFF sur l’utilisation de l’image de ces derniers datant de 2010. Après la Coupe du monde en Afrique du Sud, Noël Le Graet, le président de la Fédération avait souhaité, via cette convention, que les joueurs ne touchent plus de primes hors compétitions internationales et hors droit à l’image repartis à parts égales entre les 23 joueurs lors de chaque rassemblement. L’équivalant de 20 à 25.000 euros par rencontre actuellement.

Dans ses revendications, Kylian Mbappé souhaite avoir un droit de regard plus important sur l’utilisation qui est fait de son image en équipe de France. L’attaquant n’accepte pas que son nom soit affiché aux côtés de sponsors auxquels il n’adhère pas. Impliqué dans la nutrition des enfants, Mbappé n’est pas à l’aise avec certaines marques associées aux Bleus.

Notons tout de même que le Parisien a joué le jeu lundi en arrivant dans un véhicule Volkswagen, et qu'il s'entraîne comme ses équipiers avec des équipements siglés des partenaires.

Face à l’impasse des négociations, Kylian Mbappé a donc décidé de refuser de participer aux activités à Clairefontaine. Un choix qui a nécessité l’intervention de Noel Le Graët, qui s’est entretenu avec le Francais au téléphone. Le président a tout de même essayé de faire changer le Parisien de décision, face à des sponsors mécontents de devoir se passer du joueur le plus médiatique en équipe de France. Mais Kylian Mbappé n’en démordra pas et compte bien aller jusqu’au bout. Sans changer ses habitudes sur le terrain. Le tricolore n’a montré aucun signe d’un joueur perturbé à l’entraînement durant l'après-midi, et a même terminé avec le sourire.