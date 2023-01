Équipe de France: Mbappé-Le Graët, une relation sous très haute tension

Noël Le Graët estimait sur RMC en novembre dernier qu'"il n’y a jamais eu aucun problème" entre lui et Kylian Mbappé. En réalité, les deux hommes entretiennent des rapports conflictuels. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a jamais hésité à se confronter publiquement au président de la Fédération française de football.

Convention sur les droits à l’image: quand Mbappé fait plier la fédé

Kylian Mbappé est souvent à la pointe des combats que d’autres n’osent pas mener de front, par peur de s’aliéner une partie du grand public ou de perdre le soutien de sponsors. Sur le terrain comme en dehors, le prodige de Bondy assume ses responsabilités et ne s’embarrasse pas toujours des précautions quand il s’agit d’imposer ses vues, ce que son aura et sa notoriété lui permettent. L’attaquant parisien est du genre pressé. La nouvelle convention portant sur les droits à l’image qui doit entrer en vigueur en ce début d’année est un exemple frappant de ce pouvoir d’influence qui est le sien, et qui lui a permis de tenir tête au président de la plus puissante fédération sportive.

Le texte ne lui convient plus ? Il le fait amender. Le déclic est venu d’un refus de Mbappé de participer à une opération marketing avec les sponsors de l’équipe de France en mars 2022. L’attaquant du Paris Saint-Germain et ses conseillers souhaitaient avoir un droit de regard sur les marques auxquelles son image allait être associée. "Le football a changé, et ça me paraît juste de donner un droit de regard sur notre nom, à quoi il est associé. Je ne demande pas grand-chose, j'ai le droit de gérer ma carrière comme je l'entends, avec les valeurs que je veux prôner", expliquait-il lors de sa prolongation avec le PSG en mai dernier.

Le bras de fer se poursuit un temps par médias interposés, mais les deux parties (les représentants de Mbappé et la FFF) s'étaient rencontrées, et la situation semblait s’arranger. C'était avant que Noël Le Graët ne rallume la mèche en déclarant le 19 septembre à L'Équipe que "rien ne changera d’ici la Coupe du monde", renvoyant les discussions après la compétition. C’était sans compter sur la ténacité de Mbappé.

Mbappé avait alors fait savoir dans un communiqué à l'AFP ce jour-là que dans ces conditions, il ne voulait pas assurer une nouvelle séance publicitaire le lendemain. Le soir même, "la FFF s'engage(ait) à réviser" la convention. Deux mois plus tard, à l’aube de la Coupe du monde au Qatar, Mbappé n’était plus seul dans cette quête. Leur capitaine Hugo Lloris en tête, les Bleus remettaient à la Fédération française de football un projet modifié de convention sur leurs droits à l'image. Mbappé 1-0 Le Graët.

Euro 2021: "Il considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme"

Entre deux épisodes de la querelle qui les a opposés sur les droits à l’image, de nouvelles frictions sont apparues entre les deux hommes l’été dernier. Mbappé avait en effet dénoncé des insultes racistes après son tir au but raté contre la Suisse lors du dernier Euro, une situation angoissante qu'il avait rapportée au président de la Fédération Noël Le Graët, allant jusqu’à s’interroger sur son avenir en équipe de France. Sauf que dans le JDD, auquel il accordait une interview, le patron de la FFF soutenait que l’attaquant star des Bleus avait failli quitter la sélection en raison du manque de soutien de la Fédération après son penalty “et les critiques sur les réseaux”. Sans mentionner la vague de réactions haineuses que l’élimination des Bleus avait entraîné.

De quoi échauder Kylian Mbappé. Sur Twitter, l'attaquant du PSG a donné sa version des faits et révélé que s'il avait voulu arrêter, c'était avant tout "par rapport au racisme et non au penalty". Mais lui (Noël Le Graët) considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme…", ajoutait-il. Cinglant. Visé personnellement par le joueur, Le Graët s’était empressé de déminer la situation, confiant à RMC Sport qu’il partageait l’avis de Mbappé qui l’avait pourtant sèchement recadré: "J’ai bien tout compris et il n'y aucun problème avec Kylian. J'ai toujours eu un attachement profond à sa personnalité."

"Ce sale nègre mérite de se prendre une centaine de coups de fouet et de se faire revendre en Libye", avait tweeté un internaute via un faux compte. Kylian Mbappé avait porté plainte contre le supporter en question. Six mois de prison ont été requis par le tribunal contre cet étudiant de 19 ans jugé pour injure raciste, provocation à la haine raciale et usurpation d'identité.

Noël Le Graët a eu beau prétendre le contraire ces derniers mois, l'affaire a laissé des traces. Deux jours seulement après la finale de la Coupe du monde 2022, perdue par la France contre l'Argentine, la Fédération française de football (FFF) a "condamné" la publication sur les réseaux sociaux de messages "racistes et haineux "envers plusieurs joueurs de l’équipe de France à l’issue de la finale du Mondial, annonçant son intention de "porter plainte". Simple coïncidence ?

Dérapages sur RMC: Mbappé en gardien du temple… des adeptes de Zidane

Le dernier épisode est peut-être le plus inattendu. Encore que, quand on touche à l’idole de toute génération, il faut s’attendre à un retour de bâton. Interrogé sur la reconduction de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, sur RMC, alors que Zinedine Zidane était un temps pressenti pour le poste en cas de refus de la part de "DD", Noël Le Graët a affiché un mépris surprenant à l’égard de Zidane. "Je ne l'aurais même pas pris au téléphone, a-t-il lâché. Pour lui dire quoi ? 'Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d'accord avec Didier' ?".

Soutenant qu’il n’avait jamais été question de le contacter pour le poste, Noël Le Graët, le patron de la 3F a également répondu sèchement aux rumeurs faisant état de l’intérêt de la Seleçao pour "Zizou". "Cela m'étonnerait qu'il parte là-bas, a-t-il affirmé. Il fait ce qu'il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l'ai jamais rencontré et on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. J'en n'ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu'il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j'y crois à peine en ce qui me concerne."

Des déclarations à l’emporte-pièce qui n’ont pas été du goût de Kylian Mbappé. La réplique ne s'est pas fait attendre. "Zidane, c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça…", a ainsi fustigé sur Twitter l'attaquant star des Bleus et du PSG. On ne s’attaque pas aussi impunément à Zidane.