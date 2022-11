Equipe de France: Nzonzi rendra visite aux Bleus pendant la Coupe du monde

Steven Nzonzi (33 ans), sacré champion du monde en 2018, rendra une visite discrète à ses partenaires lors de leur séjour au Qatar, où il évolue depuis plus d’un an.

Un champion du monde à la rencontre des Bleus. Steven Nzonzi (33 ans, 20 sélections), sacré en 2018, a prévu de venir en voisin saluer les joueurs de l’équipe de France lors de leur séjour au Qatar pour l’édition 2020 qui débute ce dimanche (avec le match Qatar-Equateur). Le milieu de terrain évolue depuis plus d’un an dans le petit pays du Golfe au sein du club d’Al Rayyan. Il profitera de la proximité pour retrouver certains de ses anciens partenaires en sélection, deux ans après sa dernière cape (le 17 novembre 2020 face à la Suède).

"J’irai assister à une de leurs séances dans mon coin sans faire de bruit"

"Leur stade d’entraînement est tout proche de celui d’Al-Rayyan, confie-t-il dans une interview au Parisien. J’irai assister à une de leurs séances dans mon coin sans faire de bruit." Depuis 2018 et la finale, à laquelle il avait participé avec justesse, Nzonzi a joué pour l’AS Rome, Galatasaray, Rennes, puis Al Rayyan. Il a aussi conservé quelques liens avec les Bleus.

"Avec le staff pas vraiment, mais avec certains joueurs oui, précise-t-il. On échange de temps à autre, même s’ils ont des agendas très chargés." Malgré les vents contraires qui accompagnent la bande de Didier Deschamps ces dernières semaines (forfaits de Kimpembe et Nkunku, états de forme incertains pour Benzema et Varane), Nzonzi ne s’en fait pas pour les tenants du titre.

"Je ne suis pas inquiet, ajoute-t-il. Ils s’appuient sur des joueurs d’expérience avec un coach lui aussi rompu au très haut niveau. Il y a énormément de qualité et de maturité chez les Bleus. Je ne vois pas pourquoi ça irait de travers." Les joueurs de l’équipe de France quittent Clairefontaine – où ils étaient rassemblés depuis lundi – pour rejoindre le Qatar, ce mercredi. Ils débuteront la compétition mardi 22 novembre contre l’Australie.