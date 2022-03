Équipe de France: “On était jeunes…”, Saliba revient sur l’épisode de la vidéo obscène

En avril 2021, William Saliba a été sanctionné d’un mois de suspension avec sursis à cause d’une vidéo obscène, qui montrait un joueur se masturbant à côté de joueurs des équipes de France jeune. Dans une interview accordée à RMC Sport, le défenseur de l’OM, qui vient de connaître sa première convocation chez les A, est revenu sur cet épisode.

La vidéo avait enflammé les réseaux sociaux. En février 2021, des images montrant un joueur de l’équipe de France en train de se masturber avaient fait un buzz énorme et avaient conduit, deux mois plus tard, à la suspension d’un mois avec sursis de William Saliba, qui apparaissait sur la vidéo. Un an plus tard, le défenseur central de l’OM est revenu sur cet épisode dans un entretien accordé à RMC Sport.

Saliba affirme tout d’abord qu’il n’a pas eu peur que cette vidéo le pénalise pour la suite de sa carrière avec les Bleus. "Non. C’était une erreur de jeunesse, ça m’a beaucoup apporté parce que quand tu es en U16, tu fais des choses, mais tu ne penses pas que trois ans plus tard, quand tu seras pro, tu auras une image à tenir… On était jeunes, c’est là où tu te dis qu’il faut faire attention aux réseaux sociaux", détaille le défenseur central, qui va fêter ses 21 ans.

“Ça m’a bien servi”

"Dès que je parle à des jeunes, je leur demande d’y faire attention, vous serez peut-être connu dans trois ou quatre ans, et vous serez punis pour ça", poursuit Saliba. "C’est quelque chose qui ne devait pas sortir mais ça m’a bien servi, c’est une bonne expérience, je ne le referai plus."

À l’époque, Ulrick Eneme Ella (Brighton), également impliqué, avait quant à lui écopé de trois mois de suspension, dont un avec sursis. Pour Saliba, force est de constater que cette affaire n’a pas eu de conséquence sur sa carrière internationale, le Marseillais ayant été appelé pour la première fois chez les A par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs amicaux des Bleus (Côte d’Ivoire ce vendredi et Afrique du Sud mardi 29 mars).