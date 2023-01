Equipe de France: pourquoi Deschamps "ne mettra pas Mbappé capitaine" selon Rothen

Pour Jérôme Rothen, Didier Deschamps ne choisira pas Kylian Mbappé comme nouveau capitaine de l'équipe de France en raison de la personnalité de la star du PSG.

Didier Deschamps nommera-t-il Kylian Mbappé pour succéder à Hugo Lloris en tant que capitaine de l'équipe de France? S'il pouvait choisir, Jérôme Rothen n'hésiterait pas. "Avec l'importance qu'il a, sur le terrain et en dehors, c'est l'image du football français dans les prochaines années. La logique c'est qu'il nous représente. C'est le meilleur joueur et c'est l'image la plus forte", estime l'ancien international sur l'antenne de RMC. Mais selon lui, les chances pour que le sélectionneur désigne la star du Paris Saint-Germain sont très faibles. En cause: la personnalité du joueur et le fait que "DD" cherche avant tout un "relais" au sein de son effectif.

"Il fait trop de bruit"

"Je pense qu'il ne mettra pas Kylian Mbappé capitaine. Pourquoi? Parce qu'il fait trop de bruit, qu'il réagit trop et que Didier Deschamps est totalement à l'opposé de ça. Il va refuser que son capitaine s'exprime de la sorte, qu'il mette un peu le feu en conférence de presse", juge Jérôme Rothen, rappelant que les prises de paroles des capitaines face aux médias sont nombreuses, notamment lors des veilles de match. "Quand il y a le feu, c'est souvent le capitaine qui est mis en lumière et qui doit essayer d'éteindre l'incendie. Kylian, avec toute la franchise qu'il a, mettrait le feu. À l'instar, différemment, de Patrice Évra", ajoute l'animateur de Rothen s'enflamme.

"C'est contre-nature pour Didier Deschamps. Il est comme ça, constate encore Jérôme Rothen. Il ne veut pas faire de bruit. Hugo Lloris, pourquoi c'était lui? Il a fait une carrière remarquable, mais on ne peut pas dire que c'était un bon client en conférence de presse. Que ce soit avant ou après les matchs. (...) Mais Mbappé ne respectera jamais ce que Didier Deschamps veut".

Réagissant à l'analyse de Jérôme Rothen, Emmanuel Petit s'étonne qu'il puisse y avoir un débat sur cette question: "Pour moi, le rôle de capitaine c'est sur le terrain. Mbappé, c'est lui qui affirme une énorme ambition, c'est le futur du football français". Reste que le champion du monde 1998 considère que le brassard ne fait pas tout, comme il l'a observé à son époque: "Deschamps était notre capitaine. Mais dans ma tête, notre capitaine était Zidane. Didier, qui avait un rôle fédérateur sur le terrain, se tournait souvent vers Zizou pour lui poser des questions. On sentait qu'il y avait un partage".