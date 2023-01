Équipe de France: qui pour hériter du brassard de capitaine après la retraite de Lloris ? Trois noms se détachent

La retraite internationale d’Hugo Lloris ouvre le dossier de sa succession pour le brassard de capitaine. De Raphaël Varane à Antoine Griezmann, ils sont plusieurs à présenter des gages de légitimité.

L’équipe de France a perdu plus qu’un gardien de but, elle a perdu son capitaine. En se retirant de la scène internationale cette semaine, Hugo Lloris a non seulement rangé ses gants dans un tiroir mais aussi abandonné son brassard. Un brassard qui lui a été confié par Laurent Blanc en 2010, sur les ruines encore fumantes du fiasco de Knysna auquel il avait pris part, et qu’il aura porté à son bras 121 fois en 145 sélections, ce qui constitue un record.

Varane l’héritier

Parmi les rares internationaux à s’être partagés le bout de tissu durant le mandat de Lloris, Raphaël Varane s’avance comme l’héritier naturel du gardien de but. Vice-capitaine des Bleus pendant la Coupe du monde 2022, le défenseur central a accompagné la progression constante de l’équipe de France sous Didier Deschamps. 18 fois capitaine des Bleus, Varane joue un rôle central dans l’équipe de "DD" qui a tout fait pour le remettre sur pied à temps au début du Mondial et l’a titularisé dès qu’il a pu. Le sélectionneur lui accorde une totale confiance. Sportivement, il pourrait toutefois être menacé par les jeunes Upamecano et Konaté. Les deux poussent très fort derrière leur aîné et ont montré à la Coupe du monde qu’ils étaient prêts à endosser de grandes responsabilités sur le terrain au très haut niveau.

Mbappé, l’évidence ?

Sportivement, Kylian Mbappé (66 sélections, 36 buts) est un leader incontournable de cette équipe, c’est encore lui qui a sonné la révolte en finale de la Coupe du monde avec ce triplé historique. Son aura sportive et médiatique n’en finit plus de grandir, et il réclame toujours plus de responsabilités. Est-il pour autant capable de fédérer autour de lui ? Sa prise de parole à la mi-temps de la finale face à l’Argentine semble indiquer que c’est bien le cas. Mbappé a tenu un discours de capitaine. Reste qu’il n’a pas toujours été le premier offensif à se sacrifier sur les replis défensifs quand son équipe était en difficulté. Il a même obligé Didier Deschamps à procéder à des changements pour compenser le déséquilibre qu’il participait à créer sur son côté gauche. En dehors de cet aspect technico-tactique, il incarne le présent et le futur de la sélection et dispose d’une certaine légitimité à seulement 24 ans.

Griezmann l’altruiste

Dans le registre du sacrifice, Antoine Griezmann excelle, sa capacité d’adaptation est un modèle du genre. Parce que l’équipe de France avait besoin de lui dans un rôle hybride au milieu, “Grizou” s’est plié aux exigences de ce nouveau poste. Et c’est peu dire qu’il fut précieux sur le terrain, à la fois à la récupération quand les Bleus n’avaient pas le ballon, et à la mène pour fluidifier le jeu de son équipe quand les Bleus étaient en possession du ballon. Son altruisme lui a valu de nombreux éloges pendant une bonne partie de la Coupe du monde, et il est, à l’instar de Raphaël Varane, un homme de base de Didier Deschamps. Tout comme Paul Pogba, élément incontournable du sacre de 2018, qui pourrait lui aussi candidater. Le Turinois a montré en Russie qu’il avait l’épaisseur pour endosser ce rôle. Pour cela, il doit d’abord retrouver les terrains de football. Sa dernière apparition sous le maillot de l’équipe de France remonte au 29 mars 2022, soit il y a près d’un an.