Equipe de France: "Todibo m'a fait plein de bisous", Khéphren Thuram raconte comme il a appris sa première convocation chez les Bleus

Khéphren Thuram fait partie de la liste de Didier Deschamps pour la prochaine fenêtre internationale. Juste après la qualification de Nice en quart de finale de Ligue Europa Conférence ce jeudi, le milieu de terrain a raconté la joie du vestiaire azuréen au moment où le sélectionneur des Bleus a prononcé son nom.

Une journée parfaite pour Khéphren Thuram. Tombeur du Sheriff Tiraspol ce jeudi soir avec Nice en 8e de finale de Ligue Europa Conférence (3-1 au retour, 4-1 en cumulé), le milieu de terrain a appris, quelques heures plus tôt, qu’il allait faire ses premiers pas avec l’équipe de France. Le fils de Lilian Thuram (21 ans) a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer les deux prochains matchs des Bleus comptant pour les éliminatoires à l’Euro 2024, contre les Pays-Bas (vendredi 24 mars) puis face à l’Irlande (lundi 27 mars).

>> Revivez Nice-Sheriff Tiraspol (3-1)

>> Abonnez-vous à RMC Sport pour regarder la Ligue Europa Conférence

Les bisous et les câlins de Todibo

"On était à table et j’ai mis mon téléphone pour regarder la liste, a raconté Thuram après la victoire de Nice contre le Sheriff Tiraspol. Le coach a dit mon prénom, ils étaient vraiment tous contents pour moi. Franchement, je remercie beaucoup Jean-Clair Todibo parce qu’il n’a pas été appelé mais il m’a fait plein de bisous, beaucoup de câlins et j’ai vu qu’il était très heureux pour moi. J’étais très déçu pour lui mais, en tout cas, je le remercie."

Coéquipier de Thuram et lui aussi très bon avec les Aiglons depuis plusieurs semaines, Jean-Clair Todibo n’était pas loin de connaître sa première convocation chez les A. Pré-sélectionné, le défenseur de 23 ans est cependant resté à quai, ce qui ne l’a pas empêché de se réjouir pour son copain.

"Il y avait de la déception car j’avais espoir d’être dans cette liste. Maintenant, je ne m’arrête pas à ça. À 14h, il y avait plus de fierté que de déception car j’étais très content pour mon ami Khéphren Thuram qui a été appelé, a assuré l’ancien du Barça ce jeudi soir. Je suis quelqu’un d’assez patient, je pense que le temps fera les choses, mon football parlera pour moi. Si le sélectionneur a décidé de ne pas m’appeler aujourd’hui, c’est que je dois encore bosser. J’ai faim de m’améliorer." Et, qui sait, bientôt disputer un match international aux côtés de Khéphren Thuram ?