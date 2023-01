Equipe de France: Veretout raconte l’ambiance formidable pendant le Mondial

Jordan Veretout, milieu de terrain marseillais, confie avoir vécu une aventure exceptionnelle au sein du groupe de l’équipe de France lors de la dernière Coupe du monde au Qatar.

Les nombreuses absences au poste de milieu de terrain (Pogba, Kanté…) ont offert une opportunité en or à Jordan Veretout (29 ans, 6 sélections): disputer la Coupe du monde 2022 avec l’équipe de France. Un peu plus d’un mois après la défaite des Bleus en finale face à l’Argentine (3-3, 4 t.a.b. 2), le milieu de terrain est revenu sur cette aventure dont il garde de merveilleux souvenirs. Dans une interview au Parisien, il s’attarde notamment sur la grosse ambiance au sein du groupe.

"Pour être malheureux, il faut y aller!"

"Exceptionnel, lance-t-il. C’était une aventure incroyable même si ça s’est hélas mal fini. Sur un mois et demi, il se passe des moments exceptionnels comme les soirs de victoire, les lendemains de match où les remplaçants se mettent au diapason, les moments de détente avec les coéquipiers le soir. C’est un groupe qui a connu une belle aventure. On a rendu beaucoup de Français heureux. On aurait aimé que ça se finisse mieux, ça s’est joué aux pénaltys: forcément, ça fait mal."

Veretout a disputé une rencontre lors du Mondial, celle face à la Tunisie (défaite 1-0) en phase de poule alors que les Bleus avaient déjà quasiment validé leur billet pour les huitièmes de finale. Il assure ne pas avoir mal vécu ce statut de second rôle. Au contraire. "Tu es en équipe de France et tu disputes une Coupe du monde au Qatar avec une génération en or: tu kiffes, lance-t-il. Pour être malheureux, il faut y aller (il rit). Après, on est des compétiteurs et on a envie de jouer mais c’est comme ça. Ça a été une aventure incroyable même si j’aurais aimé soulever la Coupe."

Veretout a rejoint Marseille en début de saison en provenance de l’AS Rome contre 11 millions d’euros. Il s’est imposé comme un élément important du dispositif d’Igor Tudor dans l’entrejeu, au point de convaincre Didier Deschamps de le retenir en équipe de France pour le Mondial. Il avait fêté sa première sélection en septembre 2021. Mercredi, il défiera Nantes, son club formateur, lors du déplacement de Marseille à la Beaujoire (19h, 21e journée de Ligue 1).