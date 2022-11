Equipe de France: Votez pour votre 11 face à l'Australie en ouverture de la Coupe du monde

L'équipe de France débute sa Coupe du monde mardi 22 novembre face à l'Australie. Avec quelle compo? Avant que Didier Deschamps fasse ses choix, faites les votres.

Vous aussi offrez vous des maux de têtes à peu de frais: quelle charnière aligner pour les Bleus face à l'Australie? Didier Deschamps a déjà donné quelques pistes, mais vous n'êtes pas obligés de le suivre.

Le mode d'emploi est simple: Dans la liste de 26 joueurs établie par Didier Deschamps, sélectionnez d'abord un gardien, puis quatre défenseur, trois milieux et trois attaquants et vous verrez votre sélection pour le match face à l'Australie. Et si le retour à 4 défenseurs de Didier Deschamps ne vous plait pas, vous pouvez sélectionner 5 défenseurs.

Vous pouvez aussi tenter un très audacieux 3-4-3 même si la liste de 26 de Didier Deschamps manque singulièrement de latéraux.

A vos votes (Si le module ne se lance pas, cliquez ici):

L'équipe de France affronte l'Australie le 22 novembre, le Danemark le 26 et la Tunisie le 30 pour espérer continuer la COupe du monde en décembre lors des matchs à élimination directe. Didier Deschamps a sélectionné 26 joueurs pour la compétition: Gardiens : Alphonse Areola (West Ham/ANG), Hugo Lloris (Tottenham/ANG), Steve Mandanda (Rennes)

Défenseurs : Lucas Hernandez (Bayern Munich/ALL), Théo Hernandez (AC Milan/ITA), Axel Disasi (Monaco), Ibrahima Konaté (Liverpool/ANG), Jules Koundé (FC Barcelone/ESP), Benjamin Pavard (Bayern Munich/ALL), William Saliba (Arsenal/ANG), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL), Raphaël Varane (Manchester United/ANG)

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Jordan Veretout (OM)

Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid/ESP), Kingsley Coman (Bayern Munich/ALL), Ousmane Dembélé (FC Barcelone/ESP), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (Leipzig/ALL), Marcus Thuram (Mönchengladbach)