Equipe de France: Imbroglio autour de la convocation de Marcus Thuram, possible 26e Bleu à la Coupe du monde

Selon L’Equipe, Didier Deschamps a convoqué l’attaquant français du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram ce lundi, à quelques heures de la remise des listes définitives à la Fifa pour la Coupe du monde 2022. Sauf que le tweet officiel de l'équipe de France confirmant cette information a été supprimé. S'il figure bien dans la liste, le fils de Lilian Thuram sera le 26eme Bleu au Qatar.

Une surprise pour lancer ce premier jour du rassemblement à Clairefontaine ? Les Bleus ne devraient pas être 25 mais 26 ce lundi dans les Yvelines pour le début de la préparation à la Coupe du monde au Qatar dont le coup d’envoi sera donné dimanche. Didier Deschamps qui avait dévoilé mercredi dernier une liste de 25 joueurs a décidé de convoquer Marcus Thuram ce lundi, comme l’a révélé L’Equipe.

L'information a été confirmée par un tweet du compte officiel de l'équipe de France dans la foulée... (voir ci-dessous). Sauf que quelques minutes plus tard, le post a été supprimé et l'incertitude demeure. Si la la FFF finit par officialiser la convocation de Marcus Thuram, l’attaquant du Borussia Mönchengladbach, 25 ans, sera le 26e joueur tricolore dans la liste définitive que le Basque doit remettre à la Fifa, ce lundi au plus tard à 19h.

Le tweet de l'équipe de France sur Marcus Thuram © RMC SPORT

>> Mondial 2022 : toute l'actu des Bleus en direct

Il était à l'Euro 2021

Le sélectionneur a décidé de muscler son attaque avec un joueur en grande forme depuis le début de la saison. Avec Gladbach, le fils de Lilian Thuram a inscrit 13 buts et réalisé quatre passes décisives toutes compétitions confondues. S’il ne compte que quatre sélections avec l’équipe de France, l’ancien Guingampais a un vécu avec les Bleus. Il a notamment participé à l’Euro 2021. Les Bleus se réunissent ce lundi à Clairefontaine. Ils s'envoleront pour le Qatar mercredi matin. Premier rendez-vous, le 22 novembre face à l'Australie.