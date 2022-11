Équipe de France: Konaté, Upamecano, les frères Hernandez… Deschamps en dit plus sur l'utilisation de chaque défenseur

A une semaine de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde 2022, le 22 novembre face à l’Australie, Didier Deschamps a donné quelques indications sur la défense qu’il compte aligner. Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano postulent pour une place aux côtés de Raphaël Varane, qui poursuit sa convalescence. Lucas et Théo Hernandez évolueront à gauche.

Une grosse semaine. L’équipe de France débutera sa Coupe du monde au Qatar le 22 novembre face à l’Australie. Dans huit jours exactement. Une échéance que Didier Deschamps doit préparer très rapidement, sans Presnel Kimpembe. Gêné par des douleurs au tendon d’Achille, le défenseur du PSG a finalement déclaré forfait, ce lundi, lors du premier jour de rassemblement à Clairefontaine. Le Monégasque Axel Disasi, qui est droitier (alors que Kimpembe est gaucher), a été appelé pour le remplacer.

"Dans une défense à trois, j’aurais privilégié un gaucher, bien évidemment. Dans une défense à deux, c’est différent, parce que j’ai des droitiers qui jouent à gauche, s’est justifié Deschamps en conférence de presse. Certains droitiers font même toute leur carrière en étant à gauche. Les gauchers à droite, c’est plus compliqué, même si ça peut arriver, comme en équipe d’Espagne par exemple."

Deschamps considère Lucas Hernandez "comme un arrière gauche"

Interrogé sur la charnière centrale qu'il compte aligner face à l'Australie, le coach des champions du monde a donné des nouvelles de Raphaël Varane, qui soigne actuellement ses soucis aux ischio-jambiers: "Il est dans son protocole. Il a accentué son travail athlétique. Il a retouché le ballon, il le retouchera aujourd’hui (ce lundi). Il a encore des étapes à franchir d’ici jeudi. Il va bien. Il a le moral et de bonnes sensations. On ne va pas brûler les étapes non plus. Mais il est censé être disponible pour le premier match."

Aux côtés du taulier de Manchester United, qui évolue axe droit, Didier Deschamps a donné des indices sur le nom de celui qui sera aligné axe gauche. "Les deux qui ont le plus l’habitude de jouer à gauche en étant droitier, c’est Konaté et Upamecano", a souligné DD. Sans surprise, Benjamin Pavard sera titulaire à droite. En l’absence de Lucas Digne et Ferland Mendy, les frères Hernandez se chargeront du couloir gauche. Un rôle que Lucas a déjà occupé lors de l’épopée victorieuse en 2018, même s’il a plus de repères dans l’axe. "Il est latéral gauche avant tout. Il est défenseur central de formation, mais je le considère arrière gauche", a tranché Deschamps.