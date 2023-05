Espagne: le sélectionneur de la Fuente déjà sur la sellette six mois après sa nomination

Selon la Cadena Ser, le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, jouera sa place lors du Final Four de la Ligue des nations en juin seulement six mois après sa nomination en remplacement de Lus Enrique.

Luis de la Fuente (61 ans) en route pour devenir l’un des sélectionneurs les plus éphémères de l’Espagne? Selon l’émission El Larguero de la Cadena Ser, le technicien jouera déjà son poste lors du rassemblement du mois de juin en Final Four de la Ligue des nations, seulement six mois après sa nomination.

De mauvaises sensations lors du premier rassemblement

Le premier rassemblement en mars dernier aurait laissé de mauvaises sensations aux joueurs. La défaite en Ecosse (2-0) lors des qualifications pour l’Euro 2024 a amplifié les doutes sur l’ancien sélectionneur des Espoirs espagnols. Certains joueurs et membres de la Fédération auraient vu l’entraîneur un peu dépassé par les évènements. Des internationaux n’ont pas vraiment adhéré à ses méthodes lors de ses deux premiers matchs contre la Norvège (victoire 3-0 face à une équipe privée de Haaland), puis en Ecosse).

De la Fuente, ancien sélectionneur des Espoirs espagnols (2018-2022), a été choisi en décembre 2022 pour remplacer Luis Enrique, démis de ses fonctions après l’élimination de la Roja en huitièmes de finale du Mondial face au Maroc. Un choix qui avait étonné puisque le technicien n’a jamais entraîné en Liga et présentait un profil plutôt méconnu du grand public après avoir passé la majorité de sa carrière d’entraîneur à la tête d’équipes de jeunes.

L’Espagne affrontera l’Italie le 15 juin à Twente en demi-finale de la Ligue des Nations avant une potentielle finale face au vainqueur du match entre les Pays-Bas et la Croatie. La Roja, alors entraînée par Luis Enrique, avait terminé première de son groupe devant le Portugal, la Suisse et la République tchèque.