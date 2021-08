Espoirs: la liste de Ripoll pour les qualifications de l'Euro 2023 avec l'Angevin Mohamed-Ali Cho

Sylvain Ripoll a dévoilé ce jeudi sa liste de 21 joueurs pour le début des éliminatoires de l’Euro 2023, contre la Macédoine du Nord et aux Iles Féroé au début du mois de septembre. Le sélectionneur a fait appel à Mohamed-Ali Cho, âgé de seulement 17 ans, grand talent d'Angers.

Après l’échec lors de l’Euro 2021 avec une élimination en quart de finale face aux Pays-Bas puis le fiasco lors des Jeux olympiques de Tokyo, les Espoirs débutent leur campagne de qualification pour le championnat d’Europe 2023 en Géorgie et en Roumanie.



Dans cette liste, on note la présence de l’Angevin Mohamed-Ali Cho, âgé de seulement 17 ans. Auteur d’un bon début de saison avec Angers, il a été titularisé par Gérald Baticle lors des trois premiers matchs de championnat de France. La saison dernière, sous Stéphane Moulin, il avait disputé 21 matchs de Ligue 1.



L’aillier droit est passé par les équipes de jeunes du PSG avant de rejoindre l’Angleterre et Everton, pour poursuivre sa formation. Mohamed-Ali Cho, qui a signé à Angers en 2019, est sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club.

La Liste complète de Sylvain Ripoll

Gardien: Stefan Bajic (ASSE) – Dietsch Guillaume (RFC Seraing) – Illan Meslier (Leeds United)



Défenseurs: Loic Badé (Stade Rennais) – Benoit Badiashile (AS Monaco) – Melvin Bard (OGC Nice) – Pierre Kalulu ( AC Milan) – Andy Pelmard (FC Bale) – William Saliba (Olympique de Marseille) – Adrien Truffert (Stade Rennais)



Milieux de terrain: Eduardo Camavinga (Stade Rennais) – Maxence Caqueret (Olympique Lyonnais) – Joris Chottard (Montpellier) – Sofiane Diop (AS Monaco) – Enzo Le Fee (Lorient) – Khéphren Thuram (OGC Nice)



Attaquants: Mohamed-Ali Cho (Angers) – Amine Gouiri (OGC Nice) – Arnaud Kalimuendo ( PSG) – Sékou Mara (Bordeaux) – Nathanaël Mbuku ( Stade de Reims)



Les Bleuets affronteront la Macédoine du Nord le 2 septembre au Mans et les Iles Féroé le 6 septembre.