Espoirs: nouvelle victoire pour les Bleuets, la qualification pour l’Euro 2023 presque assurée

L’équipe de France Espoirs a dominé l’Arménie ce lundi en qualification pour l’Euro 2023 (4-1). Sauf catastrophe ce jeudi contre l’Ukraine, les Bleuets seront de la partie en Géorgie et en Roumanie l’année prochaine.

Les Bleus continuent d’afficher leur sérénité dans les qualifications pour l’Euro 2023. Avec un parcours jusqu'à présent totalement maîtrisé (sept victoires et un nul), l'équipe de France Espoirs, déjà assurée de terminer parmi les deux premières de son groupe (et donc de disputer les barrages dans le pire des cas) a pratiquement son billet en poche pour le prochain Euro, qui se déroulera en Géorgie et en Roumanie, grâce à sa victoire tranquille face à l’Arménie ce lundi (4-1).

Seule une catastrophe peut les priver de l'Euro 2023

La première place, directement qualificative, peut désormais difficilement échapper aux hommes de Sylvain Ripoll. Grâce à ce succès, les Bleuets comptent six points d’avance sur l’Ukraine, deuxième, à qui il reste deux matchs à disputer. La seule possibilité de voir l’équipe de France terminer deuxième est que les Ukrainiens fassent carton plein sur leurs deux dernières rencontres et qu’ils battent les Français par au moins six buts d’écart ce jeudi (les Bleuets ayant gagné le match aller 5-0 et la décision se faisant à la différence de buts particulière en cas d’égalité).

Ce lundi soir, en Arménie, les jeunes pousses françaises ont rapidement trouvé la faille grâce à Le Fée, auteur de l’ouverture d’une score sur une très jolie frappe sous la barre dans la surface (1-0, 21e). Après le but du break inscrit par Gouiri à la 66e (2-0), les Bleuets se sont faits une petite frayeur en concédant la réduction du score trois minutes plus tard (2-1, 69e). Mais Le Fée, qui s’est offert un doublé (3-1, 76e) et Gusto (4-1, 89e) ont mis les Français à l’abri.