Euro 2022: trois absentes pour le dernier match de préparation des Bleues contre le Vietnam

Grace Geyoro et Sakina Karchaoui, en phase de reprise d’entraînement, ne participeront pas au match de préparation contre le Vietnam ce vendredi (21h10). Même principe de précaution pour Wendie Renard, également laissée au repos.

L’équipe de France ne sera pas au complet ce vendredi pour son deuxième (et dernier) match de préparation à l’Euro (6-31 juillet). Grace Geyoro, Sakina Karchaoui et Wendie Renard sont forfait pour affronter le Vietnam (21h10) à Orléans. Les deux premières citées sont en phase de reprise, tandis que la défenseure de l’Olympique Lyonnais est laissée au repos à cause de douleurs aux quadriceps.

"Aucun doute" sur la participation de Renard à l'Euro

"Il n’y a aucun doute quant à sa participation à l’Euro, elle voudrait jouer mais on ne veut pas prendre le moindre risque", a rassuré Corinne Diacre, la sélectionneure des Bleues, à onze jours de l’entrée en lice des Françaises à l’Euro, le 10 juillet contre l’Italie.

Pour son premier match de préparation pour l'Euro féminin, l'équipe de France s'est facilement imposée samedi dernier face au Cameroun à Beauvais (4-0). Lancées par les Lyonnaises Malard et Mbock, les Tricolores ont déroulé en seconde période malgré un large turnover et ont idéalement débuté leur été, qui les amènera en Angleterre.