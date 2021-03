Euro Espoirs: le beau geste des Bleuets pour Reine-Adélaïde avant France-Danemark

Avant le coup d'envoi du match entre la France et le Danemark à l'Euro Espoirs, les Bleuets ont eu une très belle attention pour Jeff Reine-Adélaïde. Le capitaine de l'équipe, qui joue à Nice, se remet d'une rupture des ligaments croisés.

Ils n'oublient pas leur capitaine. Avant le coup d'envoi de France-Danemark et de leur Euro Espoirs, les Bleuets ont eu une pensée pour Jeff Reine-Adélaïde, absent en raison d'une rupture des ligaments croisés. Le joueur de Nice témoigne d'ailleurs de sa convalescence dans son Carnet de bord, sur RMC.

La dédicace de Guendouzi

Dans le vestiaire, les joueurs de Sylvain Ripoll ont accroché le maillot numéro 17 de leur coéquipier. Invité de Top of the Foot sur RMC avant d'être titulaire face aux Danois, Matteo Guendouzi, qui a hérité du brassard, a lui aussi eu quelques mois pour le grand absent de cette équipe.

"C'est une grande fierté d'être le capitaine de cette équipe de France Espoirs. Une dédicace à Jeff. C'est le capitaine de cette génération, un cadre. Il a malheureusement eu cette blessure qui l'a éloigné des terrains et qui fait qu'il n'est pas là aujourd'hui, explique le joueur prêté au Hertha Berlin. On a une grosse pensée pour lui, c'est quelqu'un de très important pour l'équipe."

Matteo Guendouzi a par ailleurs confié les ambitions des Bleuets pour cet Euro: "On a des objectifs en tête, on a une très belle génération avec un très bon staff, observe-t-il. On a réussi à terminer premiers lors des éliminatoires. On sait qu’il y a d’autres belles nations avec de bons joueurs, l’Euro sera très relevé, mais on a pleinement confiance en nous. L’objectif avec notre génération c’est de gagner l’Euro. Il va falloir prendre tous les matchs sérieusement, mais c’est notre but, notre rêve."