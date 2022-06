Euro U19: les Bleuets qualifiés pour les demi-finales et la Coupe du monde 2023 après leur victoire contre la Roumanie

L'équipe de France s'est de nouveau imposée ce mardi lors de son deuxième match de poule de l'Euro U19 contre la Roumanie (2-1). Les Bleuets ont fait forte impression et sont déjà assurés de participer aux demi-finales, ainsi qu'à la Coupe du monde U20 en 2023.

L'équipe de France U19 continue d'impressionner lors de cet Euro U19, et enchaîne une seconde victoire en deux matchs, après s'être imposée 5-0 contre la Slovaquie lors du match d'ouverture. Opposés aux U19 roumains ce mardi, les Bleuets ont gagné 2-1 dans une domination quasi-totale de la partie.

Deux buts très rapidement

Les joueurs de Landry Chauvin n'ont d'ailleurs pas tardé à entériner cette domination, grâce à une très belle passe en profondeur de Abdoullah Ba qui trouve l'appel d'Alan Virginius à droite. L'attaquant sochalien lève la tête et envoie un centre tendu pour Loum Tchaouna, qui avait repiqué dans l'axe. Le jeune rennais enfonce en première intention et permet aux Bleus de mettre la pression très tôt (0-1, 12e).

Dans la foulée Ismaël Doukouré tente sa chance avec une frappe puissante de l'extérieur de la surface, difficilement captée par le gardien roumain. Confisquant le ballon, les U19 font très vite le break lorsque Jordan Varela adresse un très beau centre pour Martin Adeline, qui s'était parfaitement placé à l'entrée de la surface. Le jeune milieu de terrain de Reims n'a plus qu'à envoyer d'un plat du pied pour son premier but lors de cette compétition (0-2, 20e).

Le buteur Martin Adeline tente de doubler la mise sur une nouvelle frappe puissante à l'extérieur de la surface qui frôle cette fois-ci la barre transversale. Les Bleus continuent leurs offensives et Bonny (38e), Toure (42e) et Tchaouna (45e) passent tout proche du 3-0 avant de rentrer aux vestiaires.

Une réduction du score sans conséquence

Les choses se calment heureusement en seconde période, laissant aux Roumains leurs premières occasions de la rencontre (61e). L'équipe adverse profite du manque de réussite des Français pour finalement venir réduire le score sur une perte de balle au milieu de terrain. Le jeune Andrei Coubis, évoluant dans l'équipe réserve du Milan AC, récupère le ballon après un centre détourné par la défense française et envoie une très belle frappe croisée de l'extérieur de la surface (1-2, 82e).

Une réduction du score qui pousse le sélectionneur à revoir son équipe et à faire entrer deux défenseurs expérimentés : Brayann Pereira et Ousmane Camara. Une façon de réorganiser sa ligne défensive qui s'est montrée parfois perturbée lors des contres roumains. Les Bleus s'imposent tout de même 2-1, et joueront vendredi le match pour la première place du groupe contre l'Italie, bien que les deux équipes soient toutes deux assurées de jouer les demi-finales de cet Euro U19... ainsi que la Coupe du monde 2020, en 2023 en Indonésie.