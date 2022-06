Euro U19: les Bleuets débutent par un carton face à la Slovaquie

L'équipe de France U19 a parfaitement débuté son Euro en s'imposant face à la Slovaquie, le pays hôte de la compétition, en ouverture ce samedi (5-0). La génération 2003 va essayer de succéder à celle de Kylian Mbappé, victorieuse en 2016.

L'équipe de France U19 n'a pas connu de difficultés pour se défaire de la Slovaquie en ouverture de l'Euro 2022 (5-0). Dans le stade de Trvana, la génération 2003, menée par Alan Virginius, Loum Tchaouna et Florent Da Silva (Cherki, Wahi et Gourna-Douath absents sur blessure, ndlr), a parfaitement géré une faible équipe slovaque en pliant l'affaire dès la première période.

Après un quart d'heure de jeu, Pereira, le latéral de Lens, a fait parler son explosivité pour éliminer son adversaire et servir fort au second poteau le Rennais Loum Tchaouna, qui ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score.

Les successeurs de la génération Mbappé?

Les hommes de Landry Chauvin ont doublé la mise peu après la demi-heure par l'intermédiaire d'Ange-Yoan Bonny, qui trompe le portier slovaque sur un service de Virginius. En totale maîtrise, les Bleuets auraient même pu ajouter un troisième but avant le repos si Adeline avait mieux joué un deux contre un dans la surface adverse.

La récompense est intervenue en seconde période sur un doublé d'Alan Virginius, décidément intenable dans son couloir gauche, avant que Bonny ne signe lui aussi un doublé dans la foulée en coupant un centre de Tchaouna au premier poteau.

Après cette victoire inaugurale, les U19 français vont enchaîner dès mardi contre la Roumanie (20 heures), puis contre l'Italie le 24 juin (17h30). L'objectif est d'atteindre le dernier carré pour la génération 2003, ce qui assurerait une qualification directe pour le Mondial U20 en 2023. Mais les hommes de Landry Chauvin pourraient imiter les U17, champions d'Europe quelques jours plus tôt. L'équipe de France a déjà gagné six fois la compétition. Son dernier succès remonte à 2016, lorsqu'un certain Kylian Mbappé enchaînaient les courses sur son côté gauche en compagnie de Jean-Kévin Augustin, Ludovic Blas et Lucas Tousart.