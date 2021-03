FFF en direct: l'élection du président en cours

Le candidat à l'élection a pénétré dans l'auditorium avec ses collistiers. Il s'exprime: "Je salue mes deux concurrents, M. Thiriez et M. Le Graët, le président sortant. On a vu beaucoup de belles choses dans les clubs amateurs, l'éducation des enfants. On a vu de belles choses chez les professionnels, à Reims notamment, où ils ont réduit la masse salariale. Par contre, ce qu'on a vu de plus compliqué, c'est qu'il y a de moins en moins de bénévoles, d'éducateurs, de plus en plus de racisme, de moins en moins de bienveillance. Trop de décisions hâtives qui arrivent de moins en moins de la Fédération."