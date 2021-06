France-Allemagne: l’énorme carton d’audience des Bleus

L'engouement autour des Bleus est déjà très important. La preuve en chiffres avec le très gros succès d'audience du match France-Allemagne (1-0) mardi soir. M6 a ainsi compilé 15.097.000 de téléspectateurs pour une part de marché de 57,5%.

L’entrée en lice victorieuse des Bleus (1-0) à l’Euro contre l’Allemagne, mardi soir à Munich, a été suivie par près de 15,1 millions de téléspectateurs sur M6, avec un pic à 17,4 millions pendant la rencontre (57,5% de part de marché).

Il s’agit de la meilleure audience TV de la chaîne depuis 2018, se félicite son président, Nicolas de Tavernost, et la meilleure audience pour un match de poule de l’Euro depuis 2004. BeIN Sports, qui diffusait simultanément la rencontre, n’a pas encore communiqué ses propres audiences.

Médiametrie prend en compte l'audience dans les bars

L’énorme carton d’audience des Bleus a pu être mesuré grâce à une révolution apparue récemment. Pendant longtemps, l’audience mesurée par Médiamétrie ne tenait compte que du téléviseur, mais pas encore des modes de consommation en plein essor, comme la diffusion des matches dans les bars et les restaurants.

Or, le début de l’Euro a coïncidé avec la levée partielle du couvre-feu (passé de 21h à 23h) et la réouverture des bars, et donc l’afflux de consommateurs pressés de partager ce plaisir en famille ou avec des amis, comme lors de la Coupe du monde 2018.

Depuis plus d'un an, Médiamétrie prend en compte et communique quotidiennement l’audience hors domicile et en mobilité (résidence secondaire, hôtels, bars, aéroports, train, bus, etc.).

L’objectif, pour l’institut, est de mesurer l’audience quel que soit l’écran et le lieu en dehors du domicile. Grâce à cette nouvelle mesure d’audience, les chiffres des événements sportifs, en particulier ceux de football, ont logiquement gonflé.