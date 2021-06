France-Allemagne: les Bleus marquent les esprits de la presse européenne

La victoire de l’équipe de France face à l’Allemagne (1-0) est jugée comme un premier signal fort envoyé par les Bleus par plusieurs médias européens. La presse allemande regrette, elle, le CSC de Mats Hummels.

"Un tibia de trop". Le choc entre la France et l’Allemagne (1-0) s’est joué à cette intervention malheureuse de Mats Hummels, selon Süddeutsche Zeitung, journal allemand. Les médias allemands regrettent dans le but contre son camp du défenseur.

"Un tibia de trop" pour Süddeutsche Zeitung © Capture Süddeutsche Zeitung

Kicker illustre aussi ce revers par la déception du malchanceux Hummels. Le tabloïd Sport Bild se montre un peu plus ironique. "Nous nous sommes tirés dessus", lâche le journal en Une . "Mats a tiré dans le mauvais but", insiste encore le journal.

La Une de Bild de ce mercredi © Capture Bild

Le quotidien Der Spiegel note, lui, que les hommes de Joachim Löw se retrouvent "déjà sous pression" avec cette défaite qui les placent au pied du mur avant un autre choc face au Portugal, samedi. Le journal pointe aussi du doigt le trio offensif Müller-Gnabry-Havertz qui "n’a pas fonctionné". Sur la chaine ZDF, Christopher Kramer, champion du monde avec l’Allemagne en 2014, a lui été étonné par la prestation magistrale de Paul Pogba.

"Je me demande vraiment ce que fait Paul Pogba à Manchester United?, a déclaré le milieu de terrain. Parce que la façon dont il a joué aujourd'hui… On dirait qu'il joue contre des enfants. C'est incroyable cette qualité, il est offensif et défensif. Mais je demande vraiment: où était-il avec Manchester United toute l’année? Si je compare cela à aujourd'hui… Il était de classe mondiale, vraiment. S'il a cet enthousiasme et joue comme ça pour la France, c’est leur meilleur joueur."

"Avertissement à l’Europe: la France est là"

La solidité des Bleus est aussi saluée dans les autres pays européens à l’instar de la Gazzetta dello Sport. "Avertissement à l’Europe: la France est là". En Espagne aussi, les Bleus ont fait une belle impression. "La France frappe en premier", pour Mundo Deportivo alors que Sport estime qu’elle remporté "la finale inaugurale". En Angleterre, le Daily Mail a assisté à une performance fluide et homogène des Bleus qui ont montré "pourquoi ils étaient favoris".