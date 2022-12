France-Angleterre: "Il n'y a rien d'inquiétant", Konaté rassurant sur l'état de Mbappé

En conférence de presse, à trois jours de France-Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde, Ibrahima Konaté a fait un petit point rassurant sur l'état physique de Kylian Mbappé, qui s'est absenté de l'entraînement la veille.

Les Bleus ne sont pas inquiets pour Kylian Mbappé. À trois jours du quart de finale de Coupe du monde contre l'Angleterre, les joueurs de l'équipe de France n'ont pas de doute sur l'état physique de l'actuel meilleur buteur de la compétition, absent mardi de l'entraînement. "Il a préféré rester en salle. On compte sur lui comme sur tous les joueurs du groupe", a déclaré Ibrahima Konaté en conférence de presse, mercredi.

"C'était une petite séance de récupération. La veille, on a eu un jour off. Je pense qu'il a décidé de rester en salle avec le coach, il n'y a rien d'inquiétant", a aussi dit le défenseur de Liverpool.

>> Toutes les infos avant France-Angleterre en direct sur RMC Sport

Il prédit une soirée difficile pour Walker

Ibrahima Konaté s'attend donc bel et bien à voir son coéquipier être au duel avec Kyle Walker samedi (20h). "Walker et Mbappé sont deux très grands joueurs. Walker fait partie des meilleurs latéraux droits du monde, j'ai hâte de voir cette bataille", a-t-il ajouté, prédisant une soirée difficile pour le latéral droit des Three Lions. Car pour avoir déjà eu à le faire: défendre sur Mbappé, "c'est compliqué".

"Kylian est impressionnant. D'année en année, il évolue et devient encore meilleur. Je ne sais pas où il va s'arrêter. On a la chance de l'avoir dans notre équipe et pas contre nous", a conclu Ibrahima Konaté.