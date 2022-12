France-Angleterre: "Je n'ai pas remis en place Kylian", sourit Upamecano

En conférence de presse ce jeudi, à deux jours du choc face à l'Angleterre en quarts de finale de la Coupe du monde 2022, Dayot Upamecano s'est confié sur la place qu'il est en train de se faire chez les Bleus. Et la confiance qui va avec.

A 24 ans, sans faire de bruit, Dayot Upamecano prend peu à peu de l’épaisseur chez les Bleus. Propulsé titulaire pour la Coupe du monde au Qatar avec l’absence de Presnel Kimpembe, le défenseur du Bayern Munich a crevé l’écran face à l’Australie (4-1), avant de livrer une copie aussi convaincante contre le Danemark (2-1). Resté sur le banc pour le troisième match (défaite 1-0 face à la Tunisie), il a encore répondu présent lors du huitième de finale gagné contre la Pologne (3-1). Avec à chaque fois des récupérations hautes, des duels remportés sans trembler, et des relances précieuses.

"Kylian me donne aussi des conseils"

De quoi donner raison à Didier Deschamps, qui a décidé de lui faire confiance malgré des débuts compliqués en sélection. Loin de la fébrilité qu’il pouvait afficher lors de ses premières capes, le natif d’Evreux dégage cette fois une impression de sérénité. A l’aise dans la vie de groupe et sur le terrain, il a même été vu en train de donner des conseils à Kylian Mbappé en plein match. "Le coach m'a dit que j'avais un rôle à jouer dans cette équipe, que je devais mettre de la voix sur le terrain. J’ai commencé à le faire à l’entraînement", a-t-il raconté ce jeudi en conférence de presse, à deux jours d’affronter l’Angleterre en quarts de finale (samedi 20h).

Avant d’ajouter, dans un grand sourire : "Je n'ai pas remis en place Kylian, je ne le dirais pas comme ça, je lui ai dit qu'il devait refermer dans l'axe pour fermer la passe et ne pas avoir trop espaces. Kylian me donne aussi des conseils en match." "Je vois le terrain, je suis défenseur, a-t-il appuyé. Donc si un joueur est au mauvais endroit, je peux lui dire : ‘Monte plus haut’ ou ‘A gauche ça vient’. C’est mon rôle, je sais le faire. Je le fais au Bayern donc pourquoi je ne le ferais pas ici ?"