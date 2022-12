France-Angleterre: "Si Walker sait comment stopper Mbappé, 19 équipes en L1 attendent la solution", ironise Fofana

Présent jeudi au point presse de l’équipe de France à deux jours du quart de finale de la Coupe du monde entre les Bleus et l’Angleterre (samedi à 20h), le milieu de terrain français Youssouf Fofana s’est exprimé sur le duel très attendu entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. Le Monégasque a répondu avec ironie à l’assurance du latéral droit anglais.

Ce sera LE duel du choc France-Angleterre. L’une des clés du quart de finale de la Coupe du monde entre les Bleus et les Three Lions samedi soir (20h) au stade Al-Bayt sera le match dans le match entre Kylian Mbappé et Kyle Walker. L’attaquant du PSG et l’arrière droit de Manchester City se connaissent bien pour s’être déjà affrontés à quatre reprises.

Au vu du début de Mondial du champion du monde français, Walker pourrait redouter son duel mais l’Anglais préfère l’aborder avec assurance: "Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas, a déclaré Kyle Walker. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi." Et d’ajouter : "Nous respectons le fait que c'est un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde pour mon pays."

"La vérité est sur le terrain"

L'assurance du défenseur anglais n’a échappé à personne, et surtout pas aux joueurs de Didier Deschamps. Interrogé ce jeudi en conférence de presse sur les déclarations de Kyle Walker, Youssouf Fofana lui a répondu avec humour : "C'est tout à son honneur s'il sait comment stopper Kylian, mais 19 autres équipes en Ligue 1 attendent la solution, a rigolé le Monégasque. La vérité est sur le terrain, on verra ce que ça donne. On a confiance en Kylian." Rappelons que le joueur passé par Monaco et le PSG pèse déjà 147buts en 156 matchs de Ligue 1.