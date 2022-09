France-Autriche: la composition probable des Bleus avec Badiashile et Fofana

Selon les informations de RMC Sport, Benoît Badiashile et Youssouf Fofana vont disputer leur premier match avec les Bleus face à l’Autriche, jeudi (20h45) au Stade de France. Olivier Giroud sera lui aussi titulaire en attaque et la défense à cinq fait son retour.

Il y aura des premières à célébrer, jeudi soir au Stade de France. Benoît Badiashile et Youssouf Fofana, appelés pour la première fois en équipe de France, seront alignés d’entrée jeudi face à l’Autriche (20h45), d’après nos informations. Au milieu de terrain, Didier Deschamps devrait donc reformer l’ancienne paire monégasque Fofana-Tchouaméni, à l’œuvre pendant deux saisons pleines à l’ASM, qui facilitera les débuts de Fofana.

Derrière, Benoît Badiashile sera associé à Jules Koundé et Raphaël Varane dans une défense à trois centraux. Il demeure un léger doute sur l’identité de celui qui occupera l’axe de ce trio, entre le Barcelonais et le Mancunien. Jonathan Clauss et Ferland Mendy seront utilisés en piston dans un système qui avait été mis de côté lors des trois dernières rencontres, après la défaite 2-1 contre le Danemark lors du premier match du rassemblement de juin.

Giroud, Griezmann et Mbappé en attaque

En attaque, c’est Olivier Giroud qui sera scruté. L’attaquant de l’AC Milan démarrera comme titulaire pour son retour chez les Bleus. Il avait été laissé à la maison lors du dernier rassemblement mais a profité notamment de l’absence de Karim Benzema pour être dans la liste de Deschamps cette fois-ci. Il sera accompagné de Kylian Mbappé, alors qu’Antoine Griezmann devrait jouer derrière les deux attaquants.

En l'absence de l'habituel capitaine Hugo Lloris, qui laisse le brassard à Raphaël Varane, c'est Mike Maignan qui occupera les buts français. Le gardien de l'AC Milan va pouvoir enchaîner après avoir déjà joué trois des cinq derniers matchs des Bleus.

La composition probable des Bleus: Maignan - Varane, Koundé, Badiashile - Clauss, Fofana, Tchouaméni, Mendy - Griezmann, Mbappé, Giroud.