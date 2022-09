Equipe de France: "Entre dire et faire, il y a un parcours", Deschamps évoque le cas Giroud

Avant la rencontre face à l'Autriche, jeudi (20h45), Didier Deschamps a évoqué le retour d'Olivier Giroud en équipe de France, loin d'avoir sa place garantie pour la Coupe du monde au Qatar.

Olivier Giroud est de retour en équipe de France, mais il n'a pas encore totalement convaincu Didier Deschamps. Ce n'est pas faute d'avoir expliqué dans la presse qu'il était prêt à faire une croix sur son ancien statut de titulaire pour devenir remplaçant. "Je ne sais pas ce qu'il vous dit, à la limite ça ne m'intéresse pas", a réagi le sélectionneur ce mercredi, en conférence de presse.

"Ce qui m'intéresse, c'est les discussions et les échanges que je peux avoir avec lui, a ajouté "DD". Mais de tout temps, je sais comment ça fonctionne, et je vais me mettre dedans : entre dire et faire, il y a un parcours. Je ne suis pas en train de dire que c'est impossible, mais ça fera partie de mes réflexions dans un futur proche."

"Il n'a pas à me convaincre. Il sait ce que je pense."

Appelé au mois de mars, Olivier Giroud avait été mis de côté pour le rassemblement de juin, catastrophique sur le plan des résultats. En profitant notamment de l'absence de Karim Benzema et d'un bon début de saison avec l'AC Milan, il a remis les pieds à Clairefontaine cette semaine et joue en partie son billet pour le Qatar. Que peut-il faire, donc, pour convaincre Didier Deschamps ?

"Il n'a pas à me convaincre, répond le sélectionneur. Il sait ce que je pense. Je ne vais pas rouvrir le débat par rapport aux status. Ce n'est pas spécifique à Olivier Giroud. Il y a plusieurs joueurs, depuis que je suis là, que je n'ai pas pris par rapport à leur statut. Même si ça n'avait pas autant de résonnance médiatique."

Reste que l'avant-centre aux 48 buts sous le maillot des Bleus a une belle opportunité sur les deux prochains matchs, face à l'Autriche et au Danemark. "L'objectif d'Olivier est là, il aura du temps de jeu, a assuré Deschamps. Il faudra continuer après à tout faire pour être performant. Comme à chaque fois, pour lui comme pour d'autres, il y a évidemment de la concurrence et j'aurai des choix à faire."