France-Belgique: les Bleus n’ont pas été surclassés en 2018, la preuve en stats

Après leur défaite en demi-finale du Mondial 2018 (1-0), il y a trois ans et demi, les joueurs de la Belgique ont estimé avoir été meilleurs que ceux de l’équipe de France. Mais les statistiques de ce match historique, réglé par une tête de Samuel Umtiti, dressent un constat nettement plus nuancé. N’en déplaise à Thibaut Courtois.

Le 10 juillet 2018 reste un jour de frustration éternelle pour la Belgique. Au terme d’un match tendu et électrique, les Diables Rouges se sont fait sortir par l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde (1-0). Avec le sentiment d’avoir été meilleurs sur le terrain de Saint-Pétersbourg. Ils ont d’ailleurs affiché une énorme rancœur dès l’après-match, en taclant directement leurs adversaires.

"Je préfère perdre avec cette Belgique que gagner avec cette France", a lâché Eden Hazard, la mâchoire serrée. "On perd contre une équipe qui n’est pas meilleure que nous, et qui ne joue pas", appuiera Thibaut Courtois avec un regard noir. Les racines du fameux "seum" de nos voisins du nord, largement moqué sur les réseaux sociaux.

Mais cette impression de supériorité est-elle vraiment justifiée? Trois ans et demi après la tête victorieuse de Samuel Umtiti, RMC Sport s’est replongé dans les statistiques de cette rencontre historique. Et la version belge en perd de sa superbe. Dès la première ligne…

La France s’est montrée plus dangereuse

Au niveau des "Expected Goals" (l'outil de mesure permettant d’établir la probabilité qu’une occasion se transforme en but), les Bleus sont largement devant avec 1,91 contre 0,38 pour les Belges. Les partenaires de Kylian Mbappé ont d’ailleurs frappé dix fois de plus que leurs rivaux à la Gazprom Arena (19 à 9).

Même s’ils ont été globalement moins précis dans leurs tentatives, ils ont cadré plus de fois au total (5 à 3). Ils ont tiré plus, aussi bien à l’intérieur de la surface (12 à 6) qu’à l’extérieur (7 à 3). Les coéquipiers de Raphaël Varane ont aussi remporté plus de duels dans l’antre du Zénith, preuve de leur implication sur le pré (57,7% contre 42,3%).

Les Belges ont mieux tenu le ballon

Voilà qui remet en cause la vision de Courtois et de ses acolytes. Mais la Belgique n’a pas démérité non plus au nord-ouest de la Russie. Comme ils l’ont eux-mêmes souligné, les hommes de Roberto Martinez ont eu la possession du ballon dans cette demie (63,6% contre 36,4%). Une domination territoriale qui se confirme par leur nombre de passes effectuées, largement supérieur à celui des Bleus (594 à 346).

Les collègues de Kevin De Bruyne se sont également montrés plus adroits dans leurs tentatives de passes (91,2% de réussies contre 83,5%). Ils ont aussi tenté beaucoup plus de centres (21 à 6). En revanche, ils ont été moins propres en défense, en commettant beaucoup plus de fautes (16 contre 6).

Au final, la feuille de stats apparaît plutôt équilibrée lors de ce France-Belgique. Tout dépend comment on décide de la lire... Mais les Bleus n’ont pas tellement à rougir de leur victoire. Ni à redouter plus que les Belges leurs retrouvailles prévues ce jeudi à Turin, en demi-finale de la Ligue des nations (20h45).