France-Belgique: "Liberté, égalité, rivalité", la devise des Diables Rouges pour lancer le choc

A quelques heures du choc entre la France et la Belgique, ce jeudi en demi-finale de la Ligue des nations (20h45), le compte des Diables Rouges a fait monter la pression sur les réseaux, en détournant notre devise nationale.

L’image de Samuel Umtiti cassant la démarche continue de hanter leurs nuits. Trois ans et demi après, les Belges n’ont toujours pas digéré leur défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2018 (1-0). Convaincus d’avoir mieux joué que les Bleus, les Diables Rouges et leur 64% de possession de balle gardent en mémoire cette soirée maudite de Saint-Pétersbourg. Tout comme la vague de moqueries qui a accompagné leurs déclarations d’après-match, lorsque Thibaut Courtois et Eden Hazard ont taclé les joueurs de Didier Deschamps, entre frustration et mauvaise foi.

A l’heure des retrouvailles, ce jeudi en demi-finale de la Ligue des nations (20h45), le seum est toujours présent chez nos voisins du nord. Et ce choc programmé à Turin leur offre une possibilité de revanche. A quelques heures du coup d’envoi, le compte des Diables Rouges a fait monter la pression en publiant un message provocateur: "Liberté. Égalité. Rivalité." Avec une photo de Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku.

Un duel électrique au Juventus Stadium

Un détournement de notre devise nationale (apparue lors de la Révolution française en 1790, avant d’être incluse dans les Constitutions de 1946 et 1958), qui confirme l’antagonisme grandissant entre les deux nations sur le rectangle vert. Voilà qui promet un duel électrique au Juventus Stadium. Le vainqueur retrouvera l’Espagne dimanche en finale. Le perdant se frottera à l'Italie. Toujours dans le Piémont. Entre-temps, il risque d’y avoir pas mal de chambrage entre Paris et Bruxelles…