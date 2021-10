Ligue des nations: la rivalité France-Belgique en dix dates marquantes

La France et la Belgique s’affrontent pour la 75e fois, ce jeudi (20h45) en demi-finale de la Ligue des nations. Une longue histoire commune et une rivalité exacerbée ces dernières années après le Mondial 2018.

La première en 1904, Belgique-France (3-3)

La première des 74 confrontations entre la France et la Belgique remonte au début du XXe siècle, le 1er mai 1904 précisément. Une date qui marque le premier match officiel de chacune des deux sélections. Il a lieu au Vivier d’Oie à Bruxelles, devant 1.500 spectateurs venus assister à cette Coupe franco-belge, baptisée "Evance Coppée". "La France joue un 2-3-5 classique", précise le site de la FFF. Un but tardif de Gaston Cyprès (87e) permet aux Bleus d’arracher le nul (3-3). L’histoire retiendra que Louis Mesnier (12e), auteur de l’ouverture du score, est le premier buteur de l’équipe de France. Marius Royet lui avait vite emboité le pas en trouvant la faille une minute plus tard (13e).

Le quintuplé de Cisowski en 1956, France-Belgique (6-3)

Dans un stade de Colombes plein, les Bleus surclassent la Belgique (6-3) grâce à un quintuplé de Thadée Cisowski. Un succès qui ouvre la porte à la qualification pour la Coupe du monde 1958, finalement achevée à la troisième place, grâce aux 13 buts de Just Fontaine.

>> Suivez toutes les infos de France-Belgique EN DIRECT

En 1984, le festival de Platini à l’Euro, France-Belgique (5-0)

La première demi-finale en compétition entre les deux équipes a tourné à la correction en faveur des Bleus. Sur un nuage lors de l’Euro, Michel Platini s’offre un triplé dans un stade de la Beaujoire en effervescence. Alain Giresse et Luis Fernandez corsent l’addition, la France se qualifie en finale. Quelques jours plus tard, elle remporte l’Euro en s’imposant face à l’Espagne (2-0) en finale.

En 1986, la troisième place pour les Bleus, France-Belgique (5-0)

Encore battue par l’Allemagne en demi-finale (2-0) de la Coupe du monde 1986 après le traumatisme de 1982, l’équipe de France monte sur le podium en s’imposant face à la Belgique (4-2) dans le match pour la troisième place. D’abord menés (Ceulemans, 11e), les Bleus prennent l’avantage grâce à Jean-Marc Ferreri (27e) et Jean-Pierre Papin (43e) avant d’être poussés en prolongation par l’égalisation de Claesen (73e). Deux buts de Bernard Genghini 104e) et Manuel Amoros (109e) font basculer le match pour les Bleus.

Zidane lance la préparation des Bleus au Mondial 1998, France-Belgique (1-0)

Décriés avant la Coupe du monde à domicile, les Bleus débutent leur préparation par une victoire contre la Belgique (0-1) en ouverture du tournoi amical Hassan-II au Maroc. Zinedine Zidane inscrit l’unique but de la rencontre en reprenant une remise de Stéphane Guivarc’h du bout du pied. Les Bleus décrocheront leur premier titre mondial quelques semaines plus tard avec un doublé de Zidane, face au Brésil en finale. Les Belges terminent, eux, invaincus mais éliminés dès le premier tour (3 nuls).

Un revers avant le fiasco de 2002, France-Belgique (1-2)

Quatre ans plus tard, la Belgique est encore au programme des matchs de préparation avant le Mondial, où les Bleus font figure de grands favoris à leur succession. A la veille de leur départ vers l’Asie pour y disputer la compétition, les hommes de Roger Lemerre, sans Zinedine Zidane, Fabien Barthez, ni Thierry Henry, s’inclinent (1-2) sur un but de Marc Wilmots dans les arrêts de jeu (1-2). Ils seront éliminés dès le premier tout du Mondial quelques semaines plus tard.

En 2013 en pleine disette Benzema, Belgique-France (0-0)

Didier Deschamps va affronter la Belgique pour la quatrième fois de son mandat, ce jeudi soir. La première s’était ponctuée par un bon match nul à Bruxelles (0-0) à la rentrée 2013. Hugo Lloris était déjà capitaine et Karim Benzema occupait la pointe de l’attaque, soutenu par Franck Ribéry et Mathieu Valbuena. L’attaquant, remplacé par Giroud (74e), était resté muet et avait enchainé un 14e match consécutif sans marquer. Il avait finalement renoué avec le chemin des filets deux mois plus tard face à l’Australie (6-0) devant un Parc des Princes chambreur.

En 2015, le festival belge au Stade de France, France-Belgique (3-4)

La rencontre suivante entre les deux nations fut bien plus compliquée pour les Bleus, balayés au Stade de France (3-4) dans un match amical de fin de saison. Les Diables Rouges avaient mené 3-0, puis 4-1 avant que les entrants Nabil Fekir (89e) et Dimitri Payet (90e+1) ne sauvent un peu les meubles. Marouane Fellaini (17e, 43e), Radja Nainggolan (50e) et Eden Hazard (55e) avaient marqué pour les Belges alors que Mathieu Valbuena avait maintenu les Bleus au contact sur penalty (53e). Hazard, Lukaku, Alderweireld, Courtois et Denayer étaient déjà dans le rang de l’équipe alors entrainée par Marc Wilmots. Côté français, Lloris, Varane et Griezmann étaient là.

Le "seummet" de 2018, France-Belgique (1-0)

C’est la dernière confrontation en date et celle qui nourrit la rivalité entre les deux équipes depuis trois ans. Après avoir sorti le Brésil en quarts, la Belgique s’imaginait bien lancée vers sa conquête du monde. Un rêve brisé par la France et un coup de tête victorieux de Samuel Umtiti (1-0), en demi-finale du Mondial 2018. A l’issue du match, plusieurs joueurs belges avaient regretté le scénario du match et estimé que les Bleus méritaient moins la victoire au regard de la possession nettement en faveur des Belges. Ces réactions avaient amusé en France et fait naître l’expression du "seum belge". Les joueurs, dont la plupart sont proches en club, ont tenté de tempérer cette adversité, tout comme les deux sélectionneurs. Avant les retrouvailles de ce jeudi, le compte Twitter de la Belgique a toutefois usé du terme rivalité pour ce choc attendu.

28 juin 2021, les scènes de liesse après l’élimination des Bleus

Ce n’est pas une confrontation directe entre les deux équipes. Plutôt une joie par procuration. Le 28 juin dernier, plusieurs supporters belges ont fêté l’élimination de la France en 8es de finale de l’Euro face à la Suisse (3-3, 5 tab 4). Des scènes de liesse, quelques insultes et même un drapeau français brûlé ont illustré une rancœur prégnante chez certains supporters belges. Un court moment de joie, précédant l’élimination des Diables Rouges quelques jours plus tard en quarts de finale face à l’Italie.