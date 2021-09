Barça: le message d’espoir de Koeman pour Umtiti

Ronald Koeman, entraîneur du FC Barcelone, a ouvert la porte à une éventuelle utilisation de Samuel Umtiti cette saison, après l’avoir prévenu qu’il compterait peu sur lui. Il remarque un état de forme satisfaisant du Français.

Ronald Koeman profite de la trêve internationale pour communiquer. L’entraîneur du FC Barcelone a accordé des entretiens aux deux principaux quotidiens sportifs catalans, Sport et Mundo Deportivo, et balaie tous les points chauds du début de saison. L’un d’eux concernent la gestion de joueurs qu’il prévoit de peu utiliser cette saison. Cela concerne notamment le milieu de terrain Riqui Puig mais aussi Samuel Umtiti (27 ans), que le club a poussé vers la sortie. Le défenseur français, perturbé par de nombreuses blessures et sous contrat jusqu’en 2023, est finalement resté.

Le technicien néerlandais pourrait finalement faire appel à ses services et à ceux de Riqui Puig selon les circonstances. "Je donne des opportunités aux joueurs qui recherchent le meilleur pour le club et qui cherchent à gagner un match, a-t-il expliqué dans Mundo Deportivo. Je ne veux pas parler d'Umtiti et de Riqui mais je parle en général, le coach cherche toujours l'équipe la plus forte et chacun a ses opportunités et peut montrer au coach à l'entraînement qu'il mérite plus d'opportunités."

"Il est physiquement meilleur que l'an dernier"

"C'est la décision du technicien car il y a de la concurrence, insiste-t-il. L'un au centre du terrain, car il y a beaucoup de joueurs, et l'autre en défense centrale, quelque temps après sa blessure. Il faut travailler et travailler, et Umtiti essaie de tirer le meilleur parti de l'entraînement. Au cours des deux dernières semaines, avec la pré-saison que nous avons faite, il est physiquement meilleur que l'an dernier. Et s'il va bien physiquement, Umtiti est un très bon défenseur central. Et Riqui doit améliorer les choses dont nous avons parlé pendant la pré-saison."



Un message d’espoir pour l’ancien Lyonnais, récemment sifflé par une partie du Camp Nou qui lui reprochait de ne pas avoir quitté le club. Après s’être accroché suite à de nombreuses blessures aux genoux, il pourrait encore rendre de précieux services.