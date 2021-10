France-Belgique: Mbappé a vaincu la malédiction sur penalty, sur une offrande de Benzema

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, a permis l’équipe de France d’égaliser face à la Belgique sur un penalty consécutif à une faute sur Antoine Griezmann. Il restait sur deux échecs dans cet exercice dont le dernier lors de la séance des tirs au but en 8eme de finale de l’Euro 2021.

Sacré caractère Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG a encore montré qu’il n’est jamais aussi fort que lorsqu’il est critiqué. Ce jeudi, en demi-finale de la Ligue des nations face à la Belgique, le champion du monde de 22 ans avait du feu dans les jambes et n’a pas seulement donné des sueurs froides aux Diables Rouges avec ses dribbles. Il a aussi été décisif. Alors que les Bleus sont menés 2-0 par les Belges à la pause, il sert Karim Benzema après un petit numéro génial entre plusieurs belges.

Le beau geste de Benzema

Passeur, Mbappé a aussi été décisif avec son 18eme but en 50 sélections. Un but inscrit sur penalty après une faute Tielemans sur Griezmann et un recours au VAR. Mbappé peut dire merci à Benzema qui lui a donné le ballon afin qu’il tire le penalty selon TF1. Un geste tout sauf anodin du Madrilène.

Le Parisien restait en en effet sur deux échecs dans cet exercice avec le maillot bleu. Le premier au Kazakhstan (2-0) en mars lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Et surtout le second lors de la séance des tirs au but face à la Suisse en 8eme de finale de l’Euro 2021. Mbappé, 5eme tireur, avait condamné les Bleus, piteusement éliminés de la compétition. Cette fois, il a tiré et mystifié Courtois d’une frappe en force. La marque des grands.