France-Belgique en direct: des retrouvailles attendues en demi-finale de la Ligue des nations

La réponse de Deschamps après les propos de Mbappé sur son mal-être

"Mbappé est heureux d'être là", a déclaré mercredi Didier Deschamps, qui n'a pas voulu s'attarder sur les commentaires médiatiques de Kylian Mbappé à propos de son spleen en équipe de France. "Le plus important, c'est que je l'ai vu et qu'on discute. Le discours que j'ai en interne, directement avec les joueurs, est le plus important", a-t-il martelé mercredi, au Juventus Stadium de Turin, où se déroulera le match face aux Belges.