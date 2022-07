France-Belgique: vers une reconduction du onze titulaire contre l'Italie

Face à la Belgique, jeudi pour la deuxième journée de la phase de poules de l'Euro féminin 2022, les titulaires de l'équipe de France devraient être les mêmes que celles qui ont battu l'Italie.

Satisfaite de la prestation de ses joueuses lors de la large victoire 5-1 contre l'Italie, mais aussi de leur attitude consciencieuse, Corinne Diacre devrait aligner le même onze titulaire face à la Belgique, jeudi (21h) pour le deuxième match de l'équipe de France dans l'Euro 2022. En conférence de presse, à la veille de cette deuxième rencontre de la phase de poules, la sélectionneuse a d'ailleurs admis avoir un "onze type".

"Rien ne m'a déplu", a souligné mercredi Corinne Diacre en conférence de presse, sans pour autant décrire un match parfait face à la Nazionale. "On a pointé du doigt deux ou trois petites choses offensivement et défensivement, mais l'état d'esprit est là, a-t-elle souligné. Les filles se battent et à partir de ce moment-là on ne peut pas être déçues. Elles ont prouvé sur ce premier match qu'elles avaient très envie".

"Je n'ai pas eu besoin de beaucoup parler"

Selon elle, il n'a pas été nécessaire de remobiliser les troupes pour éviter un excès de confiance: "Très sincèrement, je n'ai pas eu besoin de beaucoup parler. D'elles-mêmes après le match, elles étaient déjà tournées vers leur récupération et le match de demain. (...) On parle d'osmose entre les anciennes et les jeunes, mais aussi entre les joueuses et le staff. On n'a pas eu besoin de le dire. (...) Les filles savent ce qu'elles ont à faire, on sait quel est notre objectif".

Corinne Diacre ne craint pas non plus que les remplaçantes perdent en motivation: "Les douze qui patientent ont le même état d'esprit que les filles qui démarrent, on peut avoir besoin de tout le monde sur la durée de la compétition".

Le onze probable des Bleues: Peyraud-Magnin - Périsset, Tounkara, Renard, Karchaoui - Bilbaut, Geyoro, Toletti - Diani, Katoto, Cascarino.