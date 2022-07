Euro 2022: les Bleues démarrent par un carton contre l'Italie, avec un triplé de Geyoro

Emmenées par une formidable Grace Geyoro, les Bleues ont balayé des Italiennes rapidement dépassées (5-1), ce dimanche, pour leur entrée en lice à l'Euro. Il faudra confirmer ces très bons débuts dès jeudi contre la Belgique.

Neuf minutes. Pas une de plus. C’est le temps qu’il a fallu à Grace Geyoro pour lancer idéalement l’Euro des Bleues en Angleterre. Comme Eugénie Le Sommer il y a trois ans. La Lyonnaise avait elle aussi marqué d’entrée lors du match d’ouverture de la Coupe du monde dans l'Hexagone, contre la Corée du Sud (4-0). Il faut souhaiter que le parallèle s’arrête là. Car il n’est pas question pour les joueuses de Corinne Diacre de prendre à nouveau la porte dès les quarts. L’objectif est clair cette année : rejoindre Wembley pour la finale le 31 juillet. La route s’annonce longue, mais le boulot a été fait, et très bien fait, pour leur entrée en lice du côté de Rotherham. Les voilà déjà en tête de leur groupe grâce à leur victoire ce dimanche face aux Italiennes (5-1).

Le show Geyoro

Dans cet Euro sans huitièmes de finale, où les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts, il était essentiel de bien démarrer. Et d’envoyer un premier message à la concurrence. Troisièmes au classement FIFA, en n’ayant perdu qu’une seule fois depuis le dernier Mondial (en avril 2021, face aux Etats-Unis), les Bleues attaquent ce tournoi en sérieuses prétendantes au titre continental. Avec l'envie de décrocher un premier trophée majeur. Ces débuts réussis ne peuvent que booster leur confiance. Contre l’Italie, pourtant considérée comme une nation montante du football féminin, il y a tout eu : des séquences de jeu dignes du Barça de Pep Guardiola, de l’efficacité et beaucoup trop de talent pour un adversaire rapidement dépassé. Même si la fin de match a été bien moins aboutie.

Après une grosse frayeur, sur une tentative de Barbara Bonansea détournée du pied par Pauline Peyraud-Magnin (4e), le festival tricolore a pu démarrer. Avec une immense Grace Geyoro. Pour sa 50e sélection, la milieu de terrain du PSG a régalé les 470 supporters français présents dans les tribunes du New York Stadium. C’est elle qui a ouvert le score en étant à l’affût dans la surface pour reprendre un centre de Kadidiatou Diani directement repoussé dans ses pieds par la malheureuse défenseure Sara Gama (9e). Elle a signé un doublé en s’amusant de la gardienne Laura Giuliani sur un dribble délicieux (40e), puis un triplé sur une reprise sans contrôle (45e). Le score avait été alourdi entretemps par Marie-Antoinette Katoto et Delphine Cascarino.

L'Italie aurait pu finir à 10

Pour son baptême du feu en grande compétition avec les A, la star du PSG a trouvé le chemin des filets en profitant d’un ballon mal renvoyé par Giuliani (12e). Cascarino, elle, a enfoncé un peu plus les Azzurre sur un missile du droit (38e). Cette démonstration de force a permis à la France de devenir la première équipe de l'histoire de l’Euro à marquer cinq buts en première période. Rien que ça. "A un moment, on n'y croyait pas nous-mêmes sur le banc", a même reconnu une Corinne Diacre ébahie à la pause au micro de TF1, appelant toutefois ses joueuses à "rester sérieuses". C'est ce qu'elles ont d'abord fait, avec maîtrise et sans forcer. On a même pensé que Peyraud-Magnin allait rester au chômage technique jusqu'au coup de sifflet final.

Mais l'Italie s'est quelque peu rebellée. Un peu trop, parfois. La capitaine Gama a même failli voir la fin de la rencontre depuis les vestiaires. D'abord expulsée pour une vilaine faute sur Geyoro, elle a vu l'arbitre revenir sur sa décision en retirant son carton rouge après avoir consulté le VAR (65e). A onze contre onze, Martina Piemonte est parvenue à sauver l'honneur de son pays sur une jolie tête croisée (76e). L'un des petits noirs de la soirée côté français. L'autre, c'est la sortie sur blessure de Cascarino, possiblement touchée à un genou sur un contact. Reste à savoir si elle sera rétablie pour le prochain rendez-vous fixé dès jeudi contre la Belgique (21h), toujours à Rotherham. Les Bleues viseront une 16e victoire de suite.